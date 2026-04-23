фото Еpicurious

Саме ця зона є найменш стабільною за температурою, адже постійно піддається впливу теплого повітря під час відкривання

Дверцята холодильника здаються зручним місцем для зберігання продуктів, які часто використовуються. Проте саме ця зона є найменш стабільною за температурою, адже постійно піддається впливу теплого повітря під час відкривання. Martha Stewart розповідає, які продукти не варто класти у дверцята холодильника. Які продукти не можна зберігати у дверцятах холодильника? Експерти називають перелік продуктів, які категорично не підходять для дверцят холодильника: Молоко і молочні продукти – втрачають корисні пробіотики та ферменти, та швидше псуються. Яйця – потребують стабільного холоду, а не температурних коливань. Готові страви – можуть швидко стати небезпечними через розвиток бактерій. Натуральні горіхові пасти та делікатні олії – вони можуть розшаровуватися або втрачати якість. Свіжовичавлені соки – швидко окиснюються і втрачають корисні властивості. Сире м’ясо та риба – підвищується ризик псування.

