Зручно, але нестабільно: які продукти не можна класти на дверцята холодильника
Дверцята холодильника здаються зручним місцем для зберігання продуктів, які часто використовуються. Проте саме ця зона є найменш стабільною за температурою, адже постійно піддається впливу теплого повітря під час відкривання. Martha Stewart розповідає, які продукти не варто класти у дверцята холодильника.
Які продукти не можна зберігати у дверцятах холодильника?
Експерти називають перелік продуктів, які категорично не підходять для дверцят холодильника:
- Молоко і молочні продукти – втрачають корисні пробіотики та ферменти, та швидше псуються.
- Яйця – потребують стабільного холоду, а не температурних коливань.
- Готові страви – можуть швидко стати небезпечними через розвиток бактерій.
- Натуральні горіхові пасти та делікатні олії – вони можуть розшаровуватися або втрачати якість.
- Свіжовичавлені соки – швидко окиснюються і втрачають корисні властивості.
- Сире м’ясо та риба – підвищується ризик псування.
