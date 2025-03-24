Сцена з вистави Івана Уривського «Конотопська відьма»

Вистави, концерти, кінопокази, 70-річчя Ігоря Білозіра та багато інших подій. Ми зібрали найцікавіше, те, що було б дуже шкода пропустити.

24 березня, понеділок

Концерт «Наш Білозір – 70!»

Музична подія, присвячена легендарному українському композитору. Його пісні звучатимуть у виконанні:

Оксани Білозір

Мар’яна Шуневича

Павла Табакова

«Ватри 80-х» та інших.

Ігор Білозір (на фото) – видатний український композитор та виконавець, народний артист України, лідер вокально-інструментального ансамблю «Ватра». Талановитий митець називав себе учнем Володимира Івасюка та залишив по собі багатюще творче надбання. Ігор Білозір був різносторонньою людиною: знявся у кіно, любив футбол і театр, надихався творчістю The Beatles, українськими казками й піснями. Та найяскравішим був саме музичний талант митця. На жаль, життя композитора трагічно обірвалося в 45 років. 2025 рік на Львівщині проголошено Роком Ігоря Білозіра.

До програми концерту, присвяченого 70-річчю Ігоря Білозіра, увійдуть найулюбленіші пісні публіки – «Ніби вчора, моя мамо», «Весільний марш», «Коханий», «Пшеничне перевесло», «Лицарі», «Мамина світлиця» та інші.

Львівська опера, 19:00

25 березня, вівторок

Презентація нової книги Сергія Жадана «Арабески»

В рамках освітньо-комунікаційного «Хартія Туру» на підтримку 13-ї бригади НГУ «Хартія» відбудеться серія літературних зустрічей з Сергієм Жаданом (на фото), під час яких письменник презентуватиме свою нову книгу «Арабески», розповідатиме про історію, цінності та філософію бригади, а також відповідатиме на запитання гостей.



«Арабески» ‒ це книга про людей, які змінюються разом із часом. Дванадцять історій сплітаються в єдиний візерунок, де минуле перегукується із теперішнім, а голоси героїв звучать у просторі змін і випробувань. Це книга про відповідальність, пам’ять, силу та ніжність, які визначають сьогоднішню реальність.

Будинок офіцерів, 19:00

26 березня, середа

Перегляд фільму «Кілометр» Ганни Тихої та зустріч із режисеркою

«Кілометр» розповідає про ситуацію, в який опинилася родина Любих. Коли російські війська почали наступ на Київ, всі члени родини, крім Романа, перебували у будинку в Ірпені, що дуже швидко опинився на межі окупації. Не маючи змоги потрапити в будинок і побачитись з рідними, Роман близько місяця щодня працював на ірпінському напрямку аеророзвідником. Перебуваючи на відстані в межах кілометра від рідних, він спостерігав переміщення ворога і нерідко пролітав над їхнім будинком.



Після показу відбудеться розмова з режисеркою.

Муніципальний мистецький центр, 18:00

27 березня, четвер

«(Не)Загублені плівки: спадок Ігоря Білозіра»

У виставковому просторі «Дому Звуку», що знаходиться в історичній будівлі «Львівського радіо», відбудеться подія, присвячена дню народженню музиканта та композитора Ігоря Білозіра (на фото).

«(Не)Загублені плівки: спадок Ігоря Білозіра» – публічна розмова про електрік-фолк, євродиско та відродження ВІА «Ватра» під керівництвом Ігоря Білозіра у 1979 році. 24 березня автору виповнилося б 70 років, тож команда ЛКП «Львівське радіо», в приміщеннях якого певний час існувала студія звукозапису Білозіра, говоритиме та слухатиме записи виконавця.

Спікери події:

Остап Мануляк – композитор, музикознавець, доцент Львівської національної музичної академії;

Юрій Кедринський, Зеновій Левковський – учасники ансамблю «Ватра»;

Петро Запотічний – український поет-пісняр, радіожурналіст.

Зареєструватися на подію можна тут.

Дім Звуку, 18:30

28 березня, п’ятниця

Поетичний вечір Галини Крук

Галина Крук ‒ дуже важлива й видима постать сучасної української культури та літератури, культурна дипломатка, що безупинно адвокатує Україну перед світовою спільнотою. Українська письменниця, перекладачка та дослідниця літератури, членкиня Асоціації українських письменників й Українського ПЕНу, учасниця багатьох українських та міжнародних літературних фестивалів, а також поетичних аудіовізуальних проєктів, кандидатка філологічних наук, викладачка ЛНУ ім. Івана Франка.

Її англомовна збірка поезії «A Crash Course in Molotov Cocktails» («Прискорений курс із коктейлів Молотова») у 2024 році ввійшла у короткий список ( 5 позицій) однієї з найпрестижніших поетичних нагород Griffin Poetry Prize 2024.

Крім того, вона здобула перемогу на премії Sundara Ramaswamy Prize (Премія Сундари Рамасвамі), що присуджується за перекладену книжку поезії, опубліковану американським видавництвом Arrowsmith Press.

До найновішої книжки Галини Крук «Стається і не перестає», виданої у видавництві «Абабигаламаги», увійшли найновіші її поезії, написані упродовж останніх 10 років, а також вибрані вірші з усіх її попередніх збірок.

Модеруватиме поетичний вечір Ростислав Кузик, поет, прозаїк, перекладач, перформер.

Книгарня «Є», просп. Свободи, 7, 19.00

Показ фільму «Пес-примара: Шлях самурая»

Можна буде побачити відреставровану версію культового фільму Джима Джармуша «Пес-примара: Шлях самурая» 1999 року. Це неонуар про найманого вбивцю, який працює на мафію і дотримується самурайського кодексу, своєрідний привіт від режисера фільмам Жана-П’єра Мельвілля.

У цьому фільмі зійшлося кілька шарів: бажання Джармуша попрацювати з Форестом Вітакером, любов до самураїв та ідея зняти фільм про людину, яка дотримується набору правил, який давно не актуальний у сучасному світі. На додачу до всього ‒ саундтрек від відомого американського репера RZA.

Jam Factory Art Center, 18:30

29 березня, субота

Велика дегустація Gigi Winery та показ фільму «Хороший рік»

Теруар виноробні Gigi Winery, розташованої в мальовничій Вінницькій області, славиться своїми винами, які стали лауреатами міжнародних конкурсів. Етикетки вин оздоблені картинами відомого художника Гели Думбадзе. Фільм «Хороший рік» (на фото – кадр з фільму) ‒ вільна екранізація роману Пітера Мейла. Макс Скіннер ‒ успішний трейдер з Лондона, який після смерті дядька Генрі успадкував виноробне господарство в Провансі. Герой приїжджає до Франції, щоб продати маєток і землі. Через нещасний випадок в басейні Макс спізнюється на літак і заочно свариться з босом, отримуючи відсторонення від роботи на деякий час. Скіннер починає замислюватися: а чи правильно він жив раніше? Режисер фільму ‒ Рідлі Скотт («Гладіатор»). У головних ролях – Рассел Кроу («Ігри розуму»), Маріон Котіяр («Життя в рожевому світлі»).

Перегляд фільму «Ульяненко без цензури» Юлії Шашкової та розмова з режисеркою

Це перший фільм, що оповідає історію Олеся Ульяненко (на фото), «першого і на сьогодні останнього офіційно забороненого письменника незалежної України». Олесь Ульяненко – автор близько 20 романів, народився у м. Хорол у 1962 році. У 1997 став наймолодшим лауреатом національної премії ім. Шевченка за роман «Сталінка». У 2006 був підданий анафемі від РПЦ за роман «Знак Саваофа», у 2009 оголошений порнографом, його роман «Жінка його мрії» був офіційно заборонений, як порнографічний і вилучений з продажу.

Ульяненко відстоював своє право на свободу творчості у суді і у 2010 після перемоги і перевидання «Жінки його мрії» – був знайдений мертвим у своїй квартирі. Обставини його смерті багато його друзів вважають підозрілими і до кінця не розслідуваними.



У фільмі використані численні хронікальні архівні кадри з Ульяненком, що були зібрані протягом майже 10 років після його смерті.

Фільм представлятиме режисерка Юлія Шашкова.

Львівський муніципальний мистецький центр, 18:00

23 березня, неділя

Вистава «Конотопська відьма»

Вистава Івана Уривського «Конотопська відьма» (на головному фото), яку він поставив у київському театрі імені Івана Франка, стала сенсацією у театральному світі країни.

Режисер Іван Уривський давно та плідно працює саме з класичною літературою. Він не боїться спрощувати та коротити сюжети та робити твори зі шкільної програми такими, що подобаються не лише вчителям, але й учням. Тим не менше, при усьому вільному поводжені з літературою він залишається у межах її меседжів та якості текстів.

Так, він робить українську класику сучасною, вписуючи у класичний текст сучасні меми чи перекидаючи містки між «тоді» та «тепер». Проте, не зраджуючи здоровому глузду та доброму смаку.

Певні знахідки у виставі, зокрема прямо таки макбетівське тріо відьом, що від початку та до кінця супроводжує дію як античний хор вписує виставу у давні театральні та співочі традиції, а її шалений ритм відповідає тому, до якого звик сучасний глядач.

Театр ім. Марії Заньковецької, 14:00; 18:00