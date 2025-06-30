На початку липня ще не пізно посіяти деякі овочі й отримати з них цілком пристойний урожай. Хоча більшість культур вже завершили свій сезон, кілька все ж залишають шанси для тих, хто вирішив садити у другій половині літа. Про це пише Еxpress.co.uk.

Коли краще садити

Згідно з посівним календарем, загалом початок липня є хорошим часом для посадок будь-яких культур: 2-9 липня є сприятливими днями, особливо для редиски.

Редиска

Цей швидкорослий овоч можна висівати кілька разів за сезон – навіть у липні. Регулярні посіви раз на два тижні дозволять отримувати врожай хвиля за хвилею. Найкраще редис росте у вологому, добре удобреному ґрунті. Сприятливі дні: 2-9, 11.

Китайська капуста пак-чой

Любить сонячні ділянки та родючий ґрунт. Початок липня – цілком вдалий час для її висіву. Головне – своєчасне пікірування і полив, щоб листя залишалося соковитим. Сприятливі дні: 2-4, 9, 11.

Морква

Це останній шанс посіяти моркву цього літа. Хоча вона може переносити незначну посуху, все ж потребує стабільного поливу. Варто пам’ятати про небезпеку з боку морквяної мухи, тож краще не перезволожувати ґрунт. Сприятливим днем буде 11 липня.

Буряк

Якщо посіяти буряк у липні, він ще встигне дати врожай до осені. Важливо, щоб рослині вистачало сонця і води – ці два чинники ключові для успішного росту буряка. Сприятливий день – 11 липня.

Поради для гарного врожаю

Сійте насіння не надто глибоко, приблизно на 2,5 см, з відстанню близько 5 см між ними. Коли рослини трохи підростуть, прорідьте їх до 10 см, щоб коріння мало достатньо простору для розвитку. Щоб зберегти вологу в ґрунті, після проріджування замульчуйте грядки.