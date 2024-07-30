9 важливих справ на городі та біля дому, які треба зробити до кінця серпня Тетяна Білинець Дім — 15:38, 30 липня 2024 0 0 0 0 Тетяна Білинець Дім — 15:38, 30 липня 2024 0 0 0 0 0 0 0 До теми Що робити в саду та на городі в липні: перелік робіт ZAXID.NET Що можна посадити на городі в липні ZAXID.NET Що обовʼязково варто зробити у саду в липні: 5 порад ZAXID.NET фото Сад-городу Серпень – прекрасний час для закладення компостної ями Хоч це і останній місяць літа, але у городників справ не менше, аніж в червні чи липні. Що обов'язково потрібно зробити на городі до кінця серпня, пише «Радіо Трек». Підготовка льоху У льосі має бути не тільки прохолодно, а й сухо. Крім того, щоб урожай зберігався без проблем, там треба провести дезінфекцію: знезараження поводять за допомогою оцтового розчину (20 мл на 1 л води). Фінальний штрих – побілка стелі і стін. Завдяки цьому максимально знижується ризик появи грибка та зменшується відсоток вологості. Збирання часнику і цибулі Одні дачники зібрали ці овочі ще на початку серпня, а інші тільки-но готуються це зробити. Пам’ятайте, що відразу після збирання часник і цибулю відправляють на сушіння. Заготівля насіння помідорів Зібравши чудовий урожай томатів, саме час подумати і про підготовку до наступного сезону. Для отримання насіння прекрасно підійдуть зрілі, але не перестиглі плоди, які росли у нижній частині куща. Профілактика У серпні ночі стають холоднішими, а в комбінації з підвищеною вологою з’являються чудові умови для розвитку грибкових хвороб. Тому городники стежать за можливими змінами на рослинах і вирішують проблему ще у зародку. Догляд за полуницею Полуничник скошують під корінь, підживлюють калійно-фосфорними добривами, і мульчують ближче до вересня. Підготовка компосту Серпень – прекрасний час для закладення компостної ями. Матеріалу для цієї мети повно: бадилля, скошена трава, бур'яни, падалиця. Все це розбавляють золою, опалим листям і землею. Догляд за деревами Якщо плодів дуже багато, то гілку обов'язково треба підперти, щоб під вагою врожаю вона не зламалася. Наприкінці серпня проводять так званий «волого-зарядний» полив. Дорослі дерева треба поливати так, щоб вода проникала в землю на глибину 1-1,5 м. Мінімальний поріг – 0,6-0,7 м. Догляд за чагарниками Смородина, аґрус і малина дуже потребують поливу у серпні. Рослини щойно завершили плодоношення, але вже почали закладати врожай наступного року, а для цього їм необхідна вода і поживні речовини. Розмноження багаторічників В останній літній місяць ділять і пересаджують на нове місце дельфініум, конвалії, лілійники, флокси. Крім того, підживлюють хвойні культури. Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter Сад Новини Хмельницького Новини Тернополя Новини Івано-Франківська Новини Волині Новини Чернівців Новини Рівного Новини Закарпаття Овочі Город Дім показати всі приховати 0 0 0