Хоч це і останній місяць літа, але у городників справ не менше, аніж в червні чи липні. Що обов'язково потрібно зробити на городі до кінця серпня, пише «Радіо Трек».

Підготовка льоху

У льосі має бути не тільки прохолодно, а й сухо. Крім того, щоб урожай зберігався без проблем, там треба провести дезінфекцію: знезараження поводять за допомогою оцтового розчину (20 мл на 1 л води). Фінальний штрих – побілка стелі і стін. Завдяки цьому максимально знижується ризик появи грибка та зменшується відсоток вологості.

Збирання часнику і цибулі

Одні дачники зібрали ці овочі ще на початку серпня, а інші тільки-но готуються це зробити. Пам’ятайте, що відразу після збирання часник і цибулю відправляють на сушіння.

Заготівля насіння помідорів

Зібравши чудовий урожай томатів, саме час подумати і про підготовку до наступного сезону. Для отримання насіння прекрасно підійдуть зрілі, але не перестиглі плоди, які росли у нижній частині куща.

Профілактика

У серпні ночі стають холоднішими, а в комбінації з підвищеною вологою з’являються чудові умови для розвитку грибкових хвороб. Тому городники стежать за можливими змінами на рослинах і вирішують проблему ще у зародку.

Догляд за полуницею

Полуничник скошують під корінь, підживлюють калійно-фосфорними добривами, і мульчують ближче до вересня.

Підготовка компосту

Серпень – прекрасний час для закладення компостної ями. Матеріалу для цієї мети повно: бадилля, скошена трава, бур'яни, падалиця. Все це розбавляють золою, опалим листям і землею.

Догляд за деревами

Якщо плодів дуже багато, то гілку обов'язково треба підперти, щоб під вагою врожаю вона не зламалася. Наприкінці серпня проводять так званий «волого-зарядний» полив. Дорослі дерева треба поливати так, щоб вода проникала в землю на глибину 1-1,5 м. Мінімальний поріг – 0,6-0,7 м.

Догляд за чагарниками

Смородина, аґрус і малина дуже потребують поливу у серпні. Рослини щойно завершили плодоношення, але вже почали закладати врожай наступного року, а для цього їм необхідна вода і поживні речовини.

Розмноження багаторічників

В останній літній місяць ділять і пересаджують на нове місце дельфініум, конвалії, лілійники, флокси. Крім того, підживлюють хвойні культури.