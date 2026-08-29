Регулярно збирайте стиглі огірки, кабачки, томати та інші овочі

Кінець серпня – вдалий час, щоб завершити основні літні роботи та поступово підготувати ділянку до осені. Частина овочів ще продовжує плодоносити, ягідні кущі потребують догляду після збору врожаю, а квітник і сад переходять до нового етапу. Якщо виконати кілька важливих справ зараз, у вересні роботи буде значно менше. Що робити, пишуть «Новини.Info».

Зберіть урожай і приберіть хворі рослини

Регулярно збирайте стиглі огірки, кабачки, томати та інші овочі. Не залишайте на рослинах перерослі плоди, адже вони можуть забирати поживні речовини та стримувати утворення нових зав’язей.

Оглядайте кущі й видаляйте листя та пагони з явними ознаками хвороб. Рослинні рештки з ознаками ураження не варто залишати на грядках.

Підготуйте звільнені грядки

Після збирання цибулі, часнику, ранньої картоплі та інших культур очистіть грядки від бур’янів і залишків рослин. Не залишайте ділянку заростати до осені, адже бур’яни продовжуватимуть забирати вологу та поживні речовини з ґрунту.

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На вільному місці можна посіяти зелень, редиску або сидерати, якщо погодні умови дозволяють це зробити.

Скоригуйте полив

Наприкінці серпня ночі поступово стають прохолоднішими, тому волога з ґрунту випаровується повільніше. Не поливайте грядки за звичним літнім графіком, орієнтуйтеся на стан ґрунту та потреби конкретних культур.

Водночас не допускайте тривалого пересихання ґрунту, особливо біля молодих дерев, кущів і багаторічних рослин.

Припиніть надмірні азотні підживлення

Наприкінці літа рослинам уже не потрібне активне нарощування великої кількості зеленої маси. Надлишок азоту може стимулювати ріст молодих пагонів, які не встигнуть добре визріти до холодів.

Тому для багаторічних культур поступово відмовляйтеся від сильних азотних підживлень і враховуйте потреби рослин у цей період.

Приберіть падалицю в саду

Регулярно збирайте опалі яблука, груші, сливи та інші плоди. Особливо важливо не залишати під деревами плоди з ознаками гнилі або хвороб.

Також прибирайте засохлі та муміфіковані плоди, які можуть стати джерелом поширення інфекцій у наступному сезоні.

Огляньте ягідні кущі

Після завершення збору врожаю уважно огляньте малину, смородину, аґрус та інші ягідні культури. Видаліть сухі, пошкоджені або явно хворі гілки.

Не проводьте надмірне обрізування без потреби: для кожної культури правила догляду відрізняються.

Перевірте багаторічні квіти

Наприкінці літа варто оглянути багаторічники, які вже завершили цвітіння. Загущені куртини окремих рослин можна поділити, якщо конкретний вид добре переносить таку процедуру та до настання холодів залишається достатньо часу для вкорінення.

Приберіть сухі суцвіття та пошкоджені частини рослин, але не обрізайте всі багаторічники однаково.

Оновіть шар мульчі

Перевірте мульчу навколо молодих дерев, ягідних кущів і багаторічників. Якщо вона сильно осіла, пересохла або розклалася, шар можна оновити.

Мульчування допомагає зберігати вологу, захищає ґрунт від різких перепадів температури та поступово покращує його структуру.

Перевірте опори для плодових дерев

Гілки яблунь і груш наприкінці літа можуть бути сильно навантажені врожаєм. Огляньте дерева та за потреби встановіть надійні підпори під важкі гілки.

Це допоможе зменшити ризик їхнього пошкодження під вагою плодів, особливо під час сильного вітру або дощу.

Наведіть лад на ділянці

Наприкінці серпня зручно зібрати садовий інвентар, прибрати зайві рослинні рештки, перевірити опори, шпалери та інші конструкції. Одночасно підготуйте все необхідне для осінніх робіт.