Після свят варто обов'язково повернутись до своєї ділянки та виконати важливі роботи

Хоча багато садівників і городників вважають, що взимку на городі нічого робити не потрібно, це далеко не так. До Нового року залишилось менше двох тижнів, і в період святкових приготувань мало хто думає про дачу. Проте після свят варто обов'язково повернутись до своєї ділянки та виконати важливі роботи. «Добрі новини» радять звернути увагу на кілька процедур, які треба здійснити на ділянці у перші тижні після Нового року.

Що робити на городі після Нового року: