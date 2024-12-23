Обов'язково зробіть це в саду і на городі після Нового року: 5 важливих справ
Після свят варто обов'язково повернутись до своєї ділянки та виконати важливі роботи
Хоча багато садівників і городників вважають, що взимку на городі нічого робити не потрібно, це далеко не так. До Нового року залишилось менше двох тижнів, і в період святкових приготувань мало хто думає про дачу. Проте після свят варто обов'язково повернутись до своєї ділянки та виконати важливі роботи. «Добрі новини» радять звернути увагу на кілька процедур, які треба здійснити на ділянці у перші тижні після Нового року.
Що робити на городі після Нового року:
- Приберіть снігові «капелюхи» з рослин. Якщо на деревах і чагарниках утворюються снігові капелюхи, їх слід прибирати, щоб гілки не зламались під вагою снігу. Для цього використовуйте віник чи мітлу, оскільки лопата може пошкодити рослини.
- Заготуйте сніг. Зберіть сніг і розтопіть його, щоб отримати талі води, які можна використовувати для поливу розсади.
- Закидайте сніг у теплиці. Сніг у парниках швидко розтане, що дозволить ґрунту насититись корисною вологою.
- Перевірте чорну смородину. Початок року – ідеальний час для перевірки цього чагарнику на наявність шкідників. Якщо вони є, слід позбутись їх.
- Обріжте дерева. Якщо зима виявилась теплою, можна починати обрізку дерев. Важливо, щоб температура повітря була не нижче -7 градусів, і щоб після обрізки не настали сильні морози.
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