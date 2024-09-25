Використовуйте старий ґрунт для заповнення ям на доріжках

Коли всі літні однорічки з вуличних горщиків відцвітають, садівники зазвичай викидають стару землю, щоб підготувати горщики до зберігання. Такий варіант буде найпростішим, але є ще 6 способів, як можна використати стару землю і як вона може допомогти у господарстві. Про це пише ТСН.

Заповнюйте старим ґрунтом ями

Використовуйте старий ґрунт для заповнення ям на доріжках. Його можна також застосувати як покриття для існуючих квітників та грядок з овочами. Він служить мульчею, що захищає рослини від температурних коливань. Проте, уникайте використання ґрунту з горщиків рослин, які згнили через хвороби, якщо він не був стерилізований.

Використовуйте як базу

Якщо ви закладаєте нові грядки у своєму саду для весняного вирощування квітів чи овочів, то старий ґрунт з горщиків для рослин може слугувати відмінним основним шаром. Весною його можна буде покрити свіжим ґрунтом та додати потрібні добрива.

Додайте до компостної купи

Компостна купа – це найпростіший метод: ви можете викинути старий ґрунт або невикористану частину мішка прямо у компостний ящик. Якісна компостна купа повинна містити збалансовану суміш зеленого та коричневого матеріалів, а також ґрунту. Поєднуючи зелений і коричневий матеріали, ви зможете включити старий ґрунт для горщикових рослин у компост, який буде використовуватися для майбутніх посадок.

Зробіть шари на газоні

Газони також потребують догляду взимку. Можна посипати їх тонким шаром старого ґрунту з горщиків для рослин. Це не тільки збагатить ґрунт, але й захистить траву в холодну пору року.

Використовуйте в горщиках повторно

Можна повторно використовувати ґрунт з контейнера для садіння, якщо його змішати з приблизно однією третиною нового ґрунту для горщикових рослин та додати добрива для збагачення поживними речовинами.

Зробіть картопляну скриньку

Картопляна скринька – це домашній контейнер, зроблений з дротяної сітки висотою до 1,2 метра, для вирощування картоплі. Розпочніть її створення восени, уклавши на дно шари газет, потім додайте вже використаний ґрунт з горщиків, подрібнене листя та компост. Залиште це на зиму, а навесні посадіть картоплю.

Перед повторним використанням ґрунту, переконайтеся, що він не був у горщиках з рослинами, які загинули від бактеріальних, грибкових або вірусних хвороб.