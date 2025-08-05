У серпні є ще багато роботи на городі

Серпень – ключовий місяць на ділянці: збір врожаю в самому розпалі, а час для посіву деяких культур ще відкрита. До того ж з’являється можливість підгодувати землю і підготувати її до осіннього сезону. Що робити на городі у серпні, пише Тelegraf.

Обов’язкові роботи по саду та городу:

розпушуйте землю, видаляйте бур’яни, мульчуйте грядки, своєчасно поливайте овочі при посусі;

догляд за виноградом: попередьте перегрів і забезпечте циркуляцію повітря, обріжте зайве листя.

Що можна посіяти в серпні:

салати, латук, валеріанелла – посів на початку серпня забезпечить листовий врожай восени;

шпинат – необхідно садити не пізніше середини місяця, бажано в захищених місцях;

мангольд і редька – приступайте на початку серпня;

редис – можна садити впродовж усього місяця;

цибуля біла весняна – посів розпочинається з середини серпня;

браунколя – посадити варто до початку серпня, останній шанс для хорошого врожаю.

Підживлення капусти та догляд

Ще раз підгорніть грядки і промульчуйте. Для поздніх сортів (брюссельська, савойська, китайська) в серпні варто внести добриво – це підтримує формування качанів та зберігає листя.

Догляд за помідорами

З середини серпня видаляйте зайві листки й пагони. Це стимулює дозрівання плодів і уповільнює надмірне зростання зелені.

Збір врожаю огірків, кабачків, буряка, часнику:

огірки : не допускайте переростання – це пригнічує утворення нових зав’язей;

цукіні : краще знімати молодими, поки вони ще ніжні;

буряк : акуратно викопуйте, щоб не пошкодити коріння;

часник: витягайте відразу після того, як пожухне листя – тоді головки будуть сухими та міцними.

Грядки після врожаю: що робити далі:

на вільні земляні площі, які не планується засівати восени овочами, можна посадити рослини, що збагачують ґрунт азотом: люпин , кормовий горох , конюшину;

гірчицю не сіють перед або після капусти – це може негативно вплинути на врожайність.

Посів зелені

Після збору врожаю ще можна посіяти кропу та петрушку — вони добре приживаються у серпні й дають врожай восени.