Серпень – це завершальний місяць активного дачного сезону, коли важливо не лише збирати врожай, а й правильно доглядати за рослинами та ґрунтом. У другій половині місяця варто орієнтуватися на сприятливі дні для поливу, посіву, обробки землі й заготівлі овочів та фруктів на зберігання. «Інформатор Коломия» пише, які садово-городні роботи варто виконати з 19 по 24 серпня, зважаючи на місячний посівний календар.

Сприятливі дні для робіт у саду й на городі 19-24 серпня

19 серпня

Сконцентруйте увагу на обробці землі: прополюйте, рихліть, прибирайте сухі рослинні залишки. Пересадку культур краще відкласти.

20 серпня

Чудовий день для поливу та внесення органічних добрив. Можна сіяти шпинат, кріп, петрушку, вони встигнуть дати врожай до осені.

21 серпня

Нейтральна дата. Приділіть час прибиранню на ділянці, збиранню цілющих трав, закладці компостної купи.

22 серпня

Гарний момент для посіву редиски, салату, гірчиці. Можна також проводити санітарну обрізку дерев і видалення старого листя.

23 серпня

Рекомендовано висаджувати багаторічні культури, полуницю. Також це сприятливий день для сушіння фруктів і домашнього консервування.

24 серпня

Збирайте врожай баклажанів, томатів, перцю. Можна закладати на зберігання моркву та буряк, овочі довго зберігатимуться в хорошому стані.