Розпушування ґрунту допомагає збагачувати коріння киснем, тоді як мульчування захищає від замерзання

Грудень є відносно спокійним періодом для садівника, але це не означає повну відсутність роботи на ділянці. Потрібно продовжувати доглядати за вже посадженими рослинами та забезпечувати їх захист від заморозків. Що зробити на городі і в саду у грудні, пише «РБК-Україна».

Догляд за ґрунтом

Розпушування ґрунту допомагає збагачувати коріння киснем, тоді як мульчування захищає від замерзання. Найкращі дні для цих процедур: 2-3, 4-6, 20-21 грудня. Також рекомендується мульчувати озимі культури в сприятливі дні 22-24 грудня. Варто уникати надлишкового поливу та використання хімічних добрив, зокрема у період з 12 по 14 грудня.

Як мульчу можна використовувати органічні матеріали, наприклад солому, опале листя або хвою, які формують природний захисний бар'єр. Розпушування та мульчування допомагають зберегти вологість ґрунту, знижуючи тим самим ризик вимерзання рослин.

Санітарна обрізка дерев і кущів

Санітарна обрізка допомагає усунути сухі та пошкоджені гілки, сприяючи здоровому росту дерев у весняний період. Оптимальні дні для обрізки: 4-6, 7-8, 9-11 грудня.

Обрізку дерев слід проводити тільки при позитивній температурі. Важливо уникати обрізки під час молодика (12-14 грудня) та повного місяця (27 грудня), щоб не послабити рослини.

Використовуйте гостро заточені інструменти для роботи, щоб забезпечити гладкі зрізи, які швидше загоюються. Після обрізки рекомендується обробити місця зрізів садовим варом для захисту від інфекцій та морозу.

Підготовка живців для весняного щеплення

Підготовка живців та зимове щеплення гарантують здорові саджанці. Оптимальні дні для цих робіт: 1, 9-11, 18-19 грудня. Живці слід зберігати в прохолодному місці, аби вони залишалися життєздатними до весни. В сприятливі дні рекомендується підгортати сніг до дерев і кущів для додаткового захисту від заморозків.

Для зберігання живців ідеально підійде прохолодний підвал або холодильник, обернувши їх у вологу тканину. Не забувайте регулярно перевіряти живці на наявність гнилі та підтримувати необхідний рівень вологості.

Снігозатримання

Затримання снігу допомагає захистити кореневу систему рослин від замерзання та зберігає вологість ґрунту. Важливо стежити, щоб сніг не ставав надто щільним, аби уникнути пошкодження рослин.

Для ефективного захисту коренів, розподіляйте сніг довкола дерев та кущів рівномірно, уникаючи його ущільнення. Особливу увагу приділяйте молодим саджанцям, оберігаючи їхні стовбури та накопичуючи сніг біля основи.