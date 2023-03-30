У квітні треба встигнути приділити увагу декоративному і плодовому саду

У квітні настає пора першоцвітів. Також у цьому місяці потрібно встигнути приділити увагу декоративному та плодовому саду: профілактичні обприскування, посадки та пересадки, розмноження поділом та щеплення. І тут вам стане в нагоді таблиця, що допоможе визначити найкращі дні для робіт в саду і на городі від «Зеленої садиби», згідно з посівним календарем на квітень 2023.

Найкращі дні для садових робіт у квітні 2023:

сапання та інші роботи з ґрунтом – 6, 10, 11, 15, 16, 19;

пророщування насіння – 3, 7, 8, 9, 12-14, 21, 22, 25-27;

пікірування, проріджування – 7, 12-14;

підживлення органічними добривами – 8, 9, 12-14, 17, 18;

підживлення мінеральними добривами – 21, 22, 25-27;

обрізка, омолодження, формування – 8-14;

компостування – 19, 20;

прищипка, пасинкування – 20;

боротьба зі шкідниками та хворобами – 1-5, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28-30;

профілактичні обробки – 3-5, 10, 11, 23, 24;

заготівля живців – 12-14, 17, 18, 21, 22;

щеплення та окулювання – 8, 9, 12-14, 17, 18, 25-27;

чищення та обробка кори – 6, 15, 16;

прибирання на ділянці – 6, 10, 11, 20;

ремонтні та будівельні роботи – 1, 2, 10, 11, 12-14, 19, 21, 22, 25-30.

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