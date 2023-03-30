Що робити в саду та на городі у квітні 2023 року: посівний календар на місяць
Дім — Марія Климко, 0 0
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У квітні треба встигнути приділити увагу декоративному і плодовому саду
У квітні настає пора першоцвітів. Також у цьому місяці потрібно встигнути приділити увагу декоративному та плодовому саду: профілактичні обприскування, посадки та пересадки, розмноження поділом та щеплення. І тут вам стане в нагоді таблиця, що допоможе визначити найкращі дні для робіт в саду і на городі від «Зеленої садиби», згідно з посівним календарем на квітень 2023.
Найкращі дні для садових робіт у квітні 2023:
- сапання та інші роботи з ґрунтом – 6, 10, 11, 15, 16, 19;
- пророщування насіння – 3, 7, 8, 9, 12-14, 21, 22, 25-27;
- пікірування, проріджування – 7, 12-14;
- підживлення органічними добривами – 8, 9, 12-14, 17, 18;
- підживлення мінеральними добривами – 21, 22, 25-27;
- обрізка, омолодження, формування – 8-14;
- компостування – 19, 20;
- прищипка, пасинкування – 20;
- боротьба зі шкідниками та хворобами – 1-5, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28-30;
- профілактичні обробки – 3-5, 10, 11, 23, 24;
- заготівля живців – 12-14, 17, 18, 21, 22;
- щеплення та окулювання – 8, 9, 12-14, 17, 18, 25-27;
- чищення та обробка кори – 6, 15, 16;
- прибирання на ділянці – 6, 10, 11, 20;
- ремонтні та будівельні роботи – 1, 2, 10, 11, 12-14, 19, 21, 22, 25-30.
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