Основна причина передчасних сходів – нестабільна осіння температура

Озимий часник традиційно висаджують восени, щоб він встиг укорінитися до холодів, а збирання врожаю припадало на кінець весни чи початок літа. Однак через затяжне тепло восени іноді трапляється передчасне проростання і городники починають хвилюватися, чи витримає така рослина морози. Що робити у такому випадку, пише «24 Канал».

Чому часник проростає до зими

Основна причина передчасних сходів – нестабільна осіння температура. Якщо після посадки тривалий час тримається тепла погода, зубчики не лише встигають вкоренитися, а й утворюють зелені паростки. Особливо це актуально в регіонах із м’якими зимами або при пізньому настанні морозів.

Чи небезпечно це для врожаю

Невеликі сходи самі по собі не є критичною загрозою. Якщо висота пагонів не перевищує 10 см, вони можуть витримати морози без значної шкоди. Зелені частини можуть частково підмерзнути, але сама цибулина, що залишається в ґрунті, продовжить розвиток навесні. Проблема виникає, коли часник проростає надто рано і встигає витратити частину поживних речовин, закладених на зиму.

Як діяти, якщо часник уже зійшов

Щоб зменшити ризики від морозів, рекомендується захистити посіви мульчею. Для цього підійде солома, сіно, опале листя, хвойне гілля або залишки з квітника. Шар мульчі має бути достатньо щільним, близько 10-15 см, щоб утримувати тепло в ґрунті та захистити молоді паростки.

Коли випаде сніг, його також варто акуратно нагорнути на грядки з часником, сніг слугуватиме додатковим природним утеплювачем.

Якщо мульча легка й є ризик, що її здує вітер, можна закріпити її плівкою, агроволокном або шматками картону. По краях укривний матеріал фіксується дошками чи іншим утяженням, щоб зберегти захист до стабільного зниження температури.

Що робити навесні

У разі часткового підмерзання окремих рослин або втрати частини врожаю, порожні місця на грядці можна підсадити ярим часником. Це дозволить раціонально використати площу та частково компенсувати втрати.