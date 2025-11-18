Міф про те, що під горіхом взагалі нічого не росте, також не відповідає дійсності

Багато власників ділянок, де ростуть волоські горіхи, щороку стикаються з дилемою: що робити з опалим листям. Поширена помилкова думка, що це листя може завдати шкоди ґрунту, нібито через нього земля стає непридатною для вирощування інших рослин, і його не можна додавати навіть у компост. То як правильно позбутись листя горіха, пишуть «Заміські будні».

Юглон та його розклад

Міф про «отруєння» ґрунту повʼязаний з наявністю у свіжому листі речовини юглон. Проте, як тільки листя підсихає і полежить на повітрі, юглон швидко розкладається і стає цілком безпечним.

Використання листя для мульчування

Підсушене опале листя горіха ідеально підходить для мульчування. Воно недооцінене і має низку переваг:

збереження вологи: листя добре утримує вологу в ґрунті;

захист від холоду: зберігає тепло і запобігає промерзанню ґрунту взимку;

органічне збагачення: листя багате на поживні елементи та поступово збагачує землю органікою.

Садівники успішно використовують його для вкриття грядок із часником та цибулею. Навесні, коли листя прибирають або залишають до збору врожаю, під ним виявляється живий і пухкий ґрунт.

Що можна садити під горіхом

Міф про те, що під горіхом взагалі нічого не росте, також не відповідає дійсності. Головне – підібрати рослини, які добре переносять ці умови. Серед них: