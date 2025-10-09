Не все листя однаково корисне

Підготовка квітника до холодів – справа важлива, але в ній легко припуститися фатальної помилки. У гонитві за чистотою і порядком багато хто вигрібає з клумб усе опале листя, думаючи, що так краще для рослин. Насправді – це не завжди правильно. Як це може зашкодити саду, пише Telegraf.

Чи треба прибирати листя з клумби

Деякі квіти дуже чутливі до низьких температур, тож потребують додаткового захисту. І опале листя може відіграти в цьому важливу роль. Воно виконує функцію природного утеплювача: зберігає тепло, захищає коріння від промерзання та поступово під впливом вологи перетворюється на органічне добриво.

Тож повністю очищати клумбу від листя не варто. Невеликий шар опалого листя може лише піти на користь рослинам. А от створення так званого «чорного пару», коли клумбу залишають голою, без жодного шару захисту, не принесе жодної користі, крім візуальної охайності. Навпаки, оголена земля втрачатиме вологу, промерзатиме швидше, а коренева система рослин постраждає.

Яке листя варто залишити, а яке прибрати

Не все листя однаково корисне. Наприклад, листя волоського горіха містить багато дубильних речовин і може пригнічувати рослини. Тож його краще не залишати у великій кількості на клумбі.

Також варто уникати листя з ознаками хвороб чи шкідників, воно здатне перенести проблему на наступний сезон. Ідеальний варіант – здорове листя з плодових або декоративних дерев, яке легко перегниває.

Що ще можна зробити

Якщо природа не подбала про «листяне покривало», підсипте його самостійно. Перед цим можна внести трохи органічних добрив або компосту, це забезпечить рослини поживними речовинами навесні.