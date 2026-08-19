У другій половині літа уважно огляньте кущі

Наприкінці літа кущі помідорів можуть продовжувати активно формувати нові квіти, хоча на них уже достигає чимало плодів. Особливо часто це трапляється з високорослими сортами, які здатні безперервно утворювати нові суцвіття протягом сезону. Проте не кожна серпнева квітка встигне перетворитися на стиглий помідор до приходу холодів. Які суцвіття ще мають перспективу, а які краще видалити, пише Homes and gardens.

Які бутони вже немає сенсу залишати

Орієнтуйтеся не лише на календарну дату, а й на погодні умови у вашій місцевості. Якщо ночі вже стають холодними, а до ймовірного завершення сезону залишається небагато часу, найпізніші суцвіття можуть не встигнути дати повноцінний урожай.

Особливо це стосується квіток на самій верхівці куща, які тільки почали розкриватися. Навіть після успішного запилення їм потрібен час для формування зав’язі, росту плода та подальшого достигання.

Якщо розумієте, що нова китиця вже не встигне сформувати якісні плоди, її можна видалити. Так кущ не витрачатиме поживні речовини на врожай, який, найімовірніше, доведеться знімати зеленим.

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Коли варто прищипнути верхівку

На індетермінантних томатах наприкінці сезону краще обмежити подальший ріст угору. Для цього прищипніть верхівку основного пагона над останньою китицею, яку плануєте залишити.

Над нею залиште кілька здорових листків. Вони продовжуватимуть забезпечувати рослину продуктами фотосинтезу та сприятимуть наливанню плодів.

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Не варто залишати верхівку необмежено рости, якщо сезон уже добігає кінця. Нові суцвіття забиратимуть частину ресурсів, але можуть не встигнути сформувати стиглі помідори.

Які пагони та листя можна прибрати

У другій половині літа уважно огляньте кущі. Видаляйте молоді пасинки, які з’явилися пізно та ще не мають перспективи сформувати врожай.

Пожовкле, пошкоджене або хворе листя також прибирайте. Воно вже не приносить користі рослині та може погіршувати провітрювання куща.

Водночас не потрібно масово обрізати здорове зелене листя. Воно необхідне для фотосинтезу та нормального достигання вже сформованих плодів. Надмірне обрізання може послабити рослину та навіть піддати плоди сонячним опікам.

Що робити із зеленими помідорами

Наприкінці літа головним завданням стає не утворення якомога більшої кількості нових плодів, а достигання тих, які вже сформувалися. Регулярно оглядайте кущі та збирайте помідори, які почали змінювати колір.

Плоди, що досягли характерного для сорту розміру та лише почали забарвлюватися, можна зняти й залишити для достигання в приміщенні. Це допоможе звільнити кущ і спрямувати його ресурси на інші плоди, які ще залишилися.

Якщо синоптики прогнозують тривалі дощі або помітне похолодання, не відкладайте збирання врожаю. Надмірна вологість наприкінці сезону може сприяти розтріскуванню плодів і поширенню хвороб.

Не стимулюйте томати до нового росту

У цей період не варто намагатися активно нарощувати зелену масу за допомогою великої кількості азотних добрив. Надлишок азоту може сприяти появі нових пагонів і листя саме тоді, коли рослині потрібно завершити достигання вже сформованих плодів.

Зосередьте догляд на підтриманні здорового стану кущів, помірному поливі та своєчасному збиранні стиглих і напівстиглих помідорів. Якщо рослина продовжує утворювати нові квіти, оцінюйте кожну китицю за часом, який залишився до холодів.

Головний принцип наприкінці сезону простий: залишайте ті суцвіття, які ще реально встигнуть сформувати врожай, а найпізніші бутони та безперспективні пагони видаляйте. Так кущ зможе спрямувати більше ресурсів на достигання плодів, які вже сформувалися.