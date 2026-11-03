Перед настанням морозів огляньте всі зовнішні крани і труби

Перед настанням морозів недостатньо просто закрити зовнішній кран і залишити садовий шланг на місці. Усередині нього, з’єднань і частини водопровідної труби може залишатися вода, яка під час замерзання розширюється та здатна пошкодити обладнання. Як підготувати систему до холодів, пише «24 Канал».

Чому перед зимою потрібно зняти садовий шланг

Перший крок – від’єднати шланг від зовнішнього крана. Навіть якщо він розрахований на використання за низьких температур, залишати його під’єднаним на зиму не варто. Вода може затримуватися всередині шланга, у місці з’єднання або біля виходу крана.

Разом зі шлангом зніміть усі додаткові елементи: розгалужувачі, швидкознімні муфти, перехідники та насадки. У них також може залишатися вода, яка під час замерзання пошкодить пластикові чи металеві деталі.

Після від’єднання розкладіть шланг на землі або підвісьте так, щоб вода могла вільно витекти. Потім згорніть його та перенесіть у сухе місце для зберігання. Не залишайте його на вулиці, де він може промерзнути, потріскатися або деформуватися.

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Чому закритий кран не завжди захищає труби

У звичайному зовнішньому крані запірний механізм розташований близько до стіни будинку. Навіть після перекриття води в трубі може залишитися рідина. Якщо ця ділянка проходить через неопалюване приміщення або зовнішню стіну, під час сильного морозу вода замерзне та розшириться. Це може спричинити тріщини в трубах, з’єднаннях або корпусі крана.

У деяких будинках передбачений окремий вентиль усередині приміщення, який перекриває подачу до зовнішнього крана. У такому разі перед зимою потрібно:

Знайти внутрішній вентиль, який відповідає за подачу води до зовнішнього крана. Перекрити його. Відкрити зовнішній кран, щоб вода, яка залишилася в трубі між двома запірними механізмами, могла витекти. Переконатися, що вода більше не надходить, а ділянка водопроводу спорожнилася.

У такій системі зовнішній кран часто залишають відкритим на зиму, щоб залишки води не накопичували тиск усередині. Проте цей спосіб підходить лише для водопроводу з відповідною конструкцією. Якщо ви не знаєте, як саме прокладені труби або який вентиль перекриває зовнішню гілку, краще звернутися до сантехніка, а не експериментувати із запірною арматурою.

Як підготувати до морозів автоматичний полив

Якщо у дворі встановлена крапельна система, підземні труби, насоси або автоматичні клапани, підготовка буде складнішою. У таких конструкціях вода може залишатися в різних частинах обладнання, тому перекриття одного крана не гарантує захисту від замерзання.

Спосіб спорожнення залежить від типу системи. Деякі конструкції мають спеціальні зливні клапани, інші потребують продування стисненим повітрям. Але використовувати компресор без перевірки інструкції виробника не варто: надмірний тиск може пошкодити труби, з’єднання та клапани. Якщо ви не впевнені, як правильно підготувати обладнання до зими, доручіть цю роботу фахівцеві.