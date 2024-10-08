Кореневої порослі буде менше, коли ви видалятимете не тільки вертикальний пагін, а і його горизонтальний корінь

Багато садівників щорічно стикаються із такою проблемою, як проростання простків подового дерева із землі. Якщо це торкнулося і вас і ви не знаєте, що робити з кореневою порослю – видалити або залишити, тоді читайте пояснення від «Яскравої клумби».

Що таке коренева поросль

У дерев є основний корінь та розгалужена система бокових коренів. На бічних коренях можуть прокидатися бруньки, які починають рости, утворюють новий пагін, який до кінця сезону стає здерев'янілим, формує нову рослину. За певних умов, таких пагонів може формуватися дуже багато. Це стає великою проблемою для садівників.

Причини росту

Почнемо з того, що ріст порослі під деревами – часто вказує на проблеми в догляді. Якщо ви купували щеплені саджанці, дерева нормально росли і раптом почали давати рясну поросль, то це має вас насторожити. Поява кореневої парослі може відбутись через:

механічні пошкодження: якщо дерево зазнавало радикальної обрізки, гілки були з якихось причин значно пошкоджені;

неправильна глибина посадки: при надмірному заглибленні кореневої шийки, це місце з'єднання стовбура і кореневої системи, дерево може якийсь час рости без проблем, видимих садівникові-початківцю. Проте, розвиток буде уповільненим і згодом може з'явитися і коренева поросль;

неякісні саджанці: при неграмотному підборі, з підщепи може постійно з'являтися поросль, навіть з ідеальним доглядом та умовами вирощування. І доведеться постійно ці паростки обрізати та видаляти;

погані умови вирощування, помилки догляду, ураження хворобами та шкідниками, складна зимівля;

Як позбутися кореневої порослі

У яблуні, сливи, вишні поросль треба прибирати. Вона забирає сили в дерева, послаблює його. Поросль часто стає притулком шкідників, її молоді пагони приваблюють попелицю. Через загущеність і підвищену вологість у пристовбурному колі утворюється розсадник хвороб, борошнистої роси, гнилей. Все це погано впливає на розвиток і плодоношення дерев.

Щоб розчистити від порослі пристовбурове коло, то вам знадобиться гострий секатор, лопата або сокира. Щоб її кількість дійсно зменшилася, недостатньо просто підрубати паросток під корінь лопатою. Що потрібно зробити:

підкопати та потягнути за пагін так, щоб знайти, витягнути та видалити всю підземну частину відростка до бічного кореня. Тобто до того місця, звідки він почав рости;

відрубати гострою лопатою корінь, а зріз – замазати варом;

поверніть шар землі на місце і вирівняйте, щоб коло було чистим і доглянутим.

Кореневої порослі буде менше, коли ви видалятимете не тільки вертикальний пагін, а і його горизонтальний корінь. Що відбувається, якщо його залишити? На корені, який залишився «без голови», почнеться посилений ріст нових бруньок. І замість одного сильного пагона, з'явиться багато дрібних.