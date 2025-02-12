У раціоні тхора повинні бути білкові продукти – не менше 40%

Домашній тхір – активний і рухливий улюбленець, якому потрібно збалансоване та часте харчування. На відміну від котів, які можуть їсти 2 рази на день, тхору необхідно їсти 6-9 разів на день. Master ZOO розповідає, яким повинен бути раціон вашого улюбленця, щоб він був повний енергії.

Основні принципи харчування тхора

У раціоні тхора повинні бути білкові продукти – не менше 40%, а також жири, трохи клітковини, вітаміни та мінерали.

Чим годувати тхора?

Організувати харчування тхора можна по-різному: купити спеціалізований корм, використовувати сухий корм для кошенят або вагітних кішок, годувати натуральною їжею.

Але знайти спеціальний тхорячий корм досить складно, а суперпреміальний або холістик на полицях магазинів або в інтернеті з'являються вкрай рідко. Дешевші варіанти краще не купувати, від них не буде ніякої користі, а ось проблеми зі здоров’ям можуть виникнути.

Корм для кошенят або годуючих кішок збагачений білком і мінеральними речовинами, тому підходить тхорам, забезпечуючи їх усім необхідним. З цих кормів також слід вибирати варіанти не нижче преміального, а краще купити суперпреміум.

Що має бути в раціоні тхора?

Якщо ви плануєте годувати тхора натуральною їжею, то вам варто заздалегідь подумати меню. Основу раціону мають складати: