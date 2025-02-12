Чим можна годувати домашнього тхора: поради для власників
Домашній тхір – активний і рухливий улюбленець, якому потрібно збалансоване та часте харчування. На відміну від котів, які можуть їсти 2 рази на день, тхору необхідно їсти 6-9 разів на день. Master ZOO розповідає, яким повинен бути раціон вашого улюбленця, щоб він був повний енергії.
Основні принципи харчування тхора
У раціоні тхора повинні бути білкові продукти – не менше 40%, а також жири, трохи клітковини, вітаміни та мінерали.
Чим годувати тхора?
Організувати харчування тхора можна по-різному: купити спеціалізований корм, використовувати сухий корм для кошенят або вагітних кішок, годувати натуральною їжею.
Але знайти спеціальний тхорячий корм досить складно, а суперпреміальний або холістик на полицях магазинів або в інтернеті з'являються вкрай рідко. Дешевші варіанти краще не купувати, від них не буде ніякої користі, а ось проблеми зі здоров’ям можуть виникнути.
Корм для кошенят або годуючих кішок збагачений білком і мінеральними речовинами, тому підходить тхорам, забезпечуючи їх усім необхідним. З цих кормів також слід вибирати варіанти не нижче преміального, а краще купити суперпреміум.
Що має бути в раціоні тхора?
Якщо ви плануєте годувати тхора натуральною їжею, то вам варто заздалегідь подумати меню. Основу раціону мають складати:
- М'ясо: курка, курча, качка, індичка, телятина, яловичина.
- Субпродукти: серце, печінка, нирки, курячі шлунки.
- Хрящі.
- Каші в невеликій кількості: рис, гречка, вівсянка.
- М'які овочі, ягоди та фрукти з невисоким вмістом клітковини.
- Яйця і кисломолочний сир.