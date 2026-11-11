До середини листопада більшість основних робіт на ділянці вже варто завершити

У середині листопада сезон активних робіт на городі та в саду поступово добігає кінця. Однак до настання стійких морозів ще потрібно подбати про багаторічні рослини, захистити молоді дерева від гризунів і завершити підготовку грядок до холодів. Цей період також підходить для підзимового посіву окремих овочевих культур. Ua.news пише, на що звернути увагу з 10 до 15 листопада та які справи варто внести до плану на кожен день.

Основні роботи на ділянці цього тижня

У листопаді середньодобова температура поступово знижується, а на ґрунті дедалі частіше трапляються заморозки. Через підвищену вологість і похолодання важливо вчасно завершити роботи, які допоможуть рослинам пережити зиму.

Насамперед перевірте, чи достатньо захищені багаторічні культури та теплолюбні кущі. За потреби завершіть мульчування й облаштуйте укриття для рослин, чутливих до морозів. Молоді плодові дерева варто захистити від зайців та мишей, які взимку можуть пошкоджувати кору.

На вільних грядках ще можна провести підзимовий посів моркви, буряка, кропу, петрушки та салату. Для цього заздалегідь підготуйте борозни й суху ґрунтосуміш, якою засипатимете насіння. Також перевірте посадки озимого часнику та цибулі й завершіть їх мульчування, якщо це потрібно.

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Що зробити в саду та на городі

У саду варто завершити санітарне прибирання: зібрати опале листя, видалити пошкоджені рослинні рештки та оглянути дерева й кущі. Листя, уражене хворобами, не слід залишати під рослинами. Здорові рештки можна використати для компостування.

За потреби проведіть обробку плодових дерев і кущів препаратами проти шкідників та збудників хвороб, дотримуючись інструкцій до засобів і враховуючи погодні умови. Стовбури молодих дерев захистіть спеціальними сітками, ялиновим гіллям або відповідними матеріалами, які не перешкоджають циркуляції повітря.

На городі зосередьтеся на підзимових посівах і підготовці грядок. Насіння висівайте в підмерзлий ґрунт, щоб воно не почало проростати завчасно під час відлиги. Після посіву засипте борозни сухою заздалегідь підготовленою землею. Посадки озимого часнику та цибулі можна замульчувати торфом, тирсою або ялиновим гіллям.

Календар робіт на кожен день: 11–15 листопада

11 листопада, середа. Займіться прибиранням саду. Зберіть опале листя, видаліть рослинні рештки та підготуйте здоровий матеріал для компостування.

12 листопада, четвер. Захистіть молоді плодові дерева від гризунів. Обв’яжіть стовбури відповідними матеріалами або встановіть спеціальні захисні сітки.

13 листопада, п’ятниця. Перевірте троянди, гортензії та інші багаторічники, які потребують зимового захисту. Завершіть укриття чутливих до морозів рослин, якщо погодні умови вже цього вимагають.

14 листопада, субота. За сприятливої погоди проведіть профілактичну обробку дерев і кущів від хвороб та шкідників. Обирайте препарати відповідно до призначення й дотримуйтеся рекомендацій виробника.

15 листопада, неділя. Приділіть час садовому інвентарю. Очистьте інструменти від землі та рослинних решток, за потреби продезінфікуйте їх, висушіть і підготуйте до зберігання.

До середини листопада більшість основних робіт на ділянці вже варто завершити. Надалі регулярно перевіряйте стан укриттів після сильного вітру, опадів і перепадів температури, щоб рослини зустріли зиму належним чином.