У період із 23 до 29 листопада погода може бути мінливою

Останній тиждень листопада – час завершити підготовку саду й городу до зимових холодів. Активних робіт із ґрунтом уже майже не залишилося, тому основну увагу варто приділити захисту рослин від морозу, вітру та гризунів. Також важливо перевірити зимові укриття, прибрати садовий інвентар і подбати про правильне зберігання зібраного врожаю. Про основні роботи наприкінці листопада в саду і на городі пише Ua.news.

На що звернути увагу наприкінці листопада

У період із 23 до 29 листопада погода може бути мінливою: нічні заморозки чергуватимуться з відлигами, дощем, мокрим снігом і поривчастим вітром. За таких умов важливо стежити, щоб укриття рослин не намокали й не пошкоджувалися.

Насамперед огляньте троянди, виноград і теплолюбні багаторічники. Переконайтеся, що агроволокно та інші матеріали надійно закріплені, а всередині укриттів немає надмірної вологи. Перевірте також захист молодих плодових дерев від гризунів: сітки й обв’язка мають щільно прилягати до стовбурів, але не перетискати їх.

Якщо садовий сезон уже завершено, саме час очистити інструменти, шланги, підпори та ємності й перенести їх у сухе приміщення.

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Основні роботи в саду та на городі

Захист плодових дерев і кущів. Перевірте пристовбурні кола молодих саджанців. За потреби поновіть шар мульчі з торфу, компосту або сухого листя, не насипаючи матеріал безпосередньо до кори. Огляньте побілку на стовбурах і за необхідності оновіть її в суху погоду. Молоді дерева захистіть від зайців та мишей спеціальними сітками або іншими відповідними матеріалами.

Догляд за трояндами та виноградом. Перевірте зимові укриття після опадів і сильного вітру. Матеріал має залишатися сухим, а конструкція – витримувати пориви вітру та вагу снігу. Якщо укриття змістилося або пошкодилося, відновіть його кріплення.

Підготовка грядок. Огляньте ділянки з озимим часником, цибулею та підзимовими посівами. Якщо для конкретних культур потрібен додатковий захист, використайте сухе листя або ялинове гілля. Не варто накривати грядки щільним мокрим матеріалом, який перешкоджатиме циркуляції повітря.

Перевірка теплиць. В неопалюваних спорудах огляньте каркас, кріплення та покриття. Перед снігопадами переконайтеся, що конструкція витримає можливе навантаження. Також приберіть рослинні рештки, вимийте полиці та підготуйте ємності до наступного сезону.

Календар городника на кожен день: 23–29 листопада

23 листопада, понеділок. Почніть тиждень з огляду саду. Перевірте стан пристовбурних кіл молодих дерев і кущів, за потреби поновіть мульчу. Зверніть увагу, чи не оголилося коріння після дощів або вітру.

24 листопада, вівторок. Присвятіть день захисту дерев від гризунів. Огляньте сітки та обв’язку на стовбурах, перевірте, чи немає пошкоджень кори. За потреби відновіть захисні конструкції.

25 листопада, середа. Перевірте зимові укриття троянд, винограду й теплолюбних багаторічників. Переконайтеся, що агроволокно не зірвало вітром, а кріплення залишаються надійними. Не допускайте накопичення вологи під накриттям.

26 листопада, четвер. Займіться садовим інвентарем. Очистьте лопати, секатори, сапи та інші інструменти від землі й рослинних решток. Висушіть металеві частини, за потреби змастіть їх і приберіть у сухе місце. Шланги спорожніть від води та складіть на зберігання.

27 листопада, п’ятниця. Огляньте грядки з озимими культурами. Перевірте, чи не оголилися посіви, і за потреби додайте легке укриття для снігозатримання. Водночас стежте, щоб рослини не запрівали під надто щільним шаром матеріалу.

28 листопада, субота. Приділіть увагу теплицям і господарським спорудам. Перевірте каркаси, кріплення та покриття, приберіть залишки рослин і підготуйте опори, які можуть знадобитися для захисту конструкцій від снігу.

29 листопада, неділя. Завершіть тиждень перевіркою врожаю в погребі або підвалі. Перегляньте запаси картоплі, моркви, буряків, яблук та інших овочів і фруктів. Відберіть зіпсовані плоди, перевірте температуру, вологість і вентиляцію приміщення.