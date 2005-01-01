Щодня із плантації полуниць у приватному господарстві на Львівщині збирають до 100 кг ягід

Сьогодні на плантаціях фермерського господарства «ФайнаBerry», що розташоване у селі Новосілка Пустомитівського району, ростуть понад 20 тисяч саджанців полуниці. Власники підприємства ‒ колишній учасник АТО Микола Стецьків та його дружина ‒ протягом двох років висаджували на одному гектарі земельної ділянки десяток сортів ягід, які надходять до них з Італії. Серед таких ‒ «Азія», «Сирія», «Альба», «Морано», «Антеа» та інші. При висадці та вирощуванні рослин подружжя застосовує європейські технології.

«Якщо цей бізнес ти починаєш з нуля, потрібно бути готовим вкласти в гектар плантацій орієнтовно 800 тисяч гривень, спрямувавши їх, наприклад, на викорчовування дерев, якщо такі є на території майбутньої ферми, а також обробку ґрунту й закупівлю саджанців», ‒ каже дружина Миколи Стецьківа, співвласниця ферми «ФайнаBerry» Іванна Стецьків.

Вирощувати полуницю з дотриманням закордонних стандартів сім'ю навчили в Польщі. «У Любліні є ягідна ферма, площа якої 700 гектарів. Там мені розповіли, що одним з головних правил ефективного вирощування полуниці є полив. На своїх плантаціях ми облаштували зрошувальну систему, по якій краплі води постачаються до кожного кущика», ‒ пояснює власник «ФайнаBerry» Микола Стецьків.

До висадки саджанців потрібно ще правильно підготувати ґрунт, а також постелити під кущі полуниці агроволокно й солому, таким чином захистити рослини від бур'яну. Завдяки цій технології в сезон із плантації вдається збирати по декілька десятків кілограмів ягоди, а то й сотню. Полуницю з грядок Микола та Іванна постачають двом магазинам у Львові, а також окремим замовникам, які куштують ягоди за методом «Збери собі сам». Сьогодні він поширений у Великобританії, Німеччині та Канаді: відвідувачі дегустують, збирають та купують смакоту просто на фермі. Зокрема кілограм полуниць, зірваних на «ФайнаBerry», коштує 50 гривень.

Про перспективи розвитку полуничного господарства на Львівщині говорять в обласній адміністрації. Там кажуть: йому сприяють кліматичні умови. Відтак дрібних ферм в області, які вирощують ягоди на продаж, є чотири десятки. Проте чинників, які цей бізнес стримують, також не бракує.

«Серед таких, наприклад, низька купівельна спроможність. За останні декілька років щодо виробництва полуниці ми зросли всього лише на 5-9%. Це небагато. Інший фактор ‒ не надто розвинена інфраструктура: 30% продукції на ринку псується, її просто викидають», ‒ розповідає начальник управління агропромислового департаменту ЛОДА Ігор Вус.

Тим часом власник ферми «ФайнаBerry» Микола Стецьків готовий ділитися досвідом з такими ж фермерами, як він, а згодом ‒ об'єднатися з ними в кооператив. Проте наразі чоловік шукає охочих для спільного ведення бізнесу.