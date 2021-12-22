Оголошено шорт-лист у деяких категоріях премії «Оскар-2022». Зокрема, названо 15 фільмів, які продовжать змагатись за можливість потрапити у номінацію «найкращий міжнародний фільм». На жаль, української картини «Погані дороги» у списку немає.

Вона розділила долю таких кінохітів, як володар «Золотої пальмової гілки» «Титан», що представляв Францію, «Пам’ять» видатного Апічатпонга Вірасетакула (тайський режисер цього разу представляв Колумбію), «Брайтон 4» Левана Когуашвілі (Грузія) та інших вартісних фільмів. Не пройшли у наступний етап і словацька «Цензорка» («107 матерів», фільм отримав приз у Венеції) та швейцарська «Ольга», до створення яких причетна Україна.

Сформувавши шорт-листи, члени Американської кіноакадемії виберуть із них по 5 фіналістів. Голосування розпочнеться 27 січня та закінчиться 1 лютого. 8 лютого комітет оголосить усіх номінантів на «Оскар-2022». 27 березня в кінотеатрі Dolby Theater у Лос-Анджелесі відбудеться 94-а щорічна церемонія вручення премії «Оскар».

Повний список фільмів із оголошених шорт-листів доступний на сайті Кіноакадемії. Варто наголосити, що шорт-листи оголошують лише у декількох категоріях.

Претенденти на «Оскар»

Найкращий міжнародний фільм:

Найкращий документальний фільм:

«Ascension»

«Attica»

«Біллі Айліш: Трохи розмитий світ»

«Файя Дайї»

«The First Wave»

«Втеча»

«На одному подиху»

«Джулія»

«Президент»

«На шляху до зцілення»

«Рятувальна операція»

«Просто, як вода»

«Літо Соула»

«The Velvet Underground»

«Текст у вогні»

Найкращий саундтрек:

«Дюна»

«Бути Рікардо»

«Кендімен»

«Не дивись вгору»

«Енканто»

«Французький вісник»

«Легенда про Зеленого Лицаря»

«Тим болючіше падати»

«Король Річард»

«Остання дуель»

«Не час помирати»

«Паралельні матері»

«Влада пса»

«Спенсер»

«Трагедія Макбета»

Найкращі візуальні ефекти:

«Чорна вдова»

«Дюна»

«Вічні»

«Головний герой»

«Мисливці за привидами: Спадкоємці»

«Годзілла проти Конга»

«Матриця: Воскресіння»

«Не час помирати»

«Шан-Чі та легенда десяти кілець»

«Людина-павук: Немає шляху додому»

Найкращий грим та зачіски: