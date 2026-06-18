Шовковицю називають королевою ягід

Зараз триває ягідний рай: полуниця, суниця, смородина, черешня, вишня… Серед цього вітамінного розмаїття є і ягоди шовковиці (тутове дерево, морва), яку у східних країнах називають королевою ягід саме за їх лікувальні властивості. З лікувальною метою шовковицю здавна вживали при захворюваннях серця, нирок, підшлункової залози та застуді тощо.

В Україні найпоширенішою є чорна шовковиця, проте є ще біла та рожева. Ця ягода багата на антиоксидантні біофлавоноїди, вітаміни та мінерали. Проте любителям шовковиці потрібно знати деякі нюанси, аби при її споживанні відчути позитивний вплив на організм.

Що треба врахувати при споживанні шовковиці?

Шовковиця містить багато цукру, порівняно з деякими іншими ягодами. Скажімо, в ожині цукру вдвічі менше, каже гастроентеролог-дієтолог Олег Швець. Ягоди шовковиці досить солодкі, тому при їх споживанні варто зменшити кількість доданого цукру в стравах. Людям, які контролюють рівень глюкози в крові, варто їсти шовковицю у помірних кількостях.

Ягоди шовковиці темного кольору можуть забарвити зуби, якщо їсти їх багато, а їхня кислотність здатна завдати шкоди емалі, особливо якщо часто готувати з цих ягід смузі.

Якщо ви зібрали багато шовковиці, то у холодильнику вона може зберігатися два-три дні, але її слід накрити поліетиленовою плівкою. У морозильній камері – кілька місяців.

Коли збираєте шовковицю, одягайте рукавиці і відповідний одяг, бо сік цієї ягоди вивести дуже непросто.