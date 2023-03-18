Сі Цзіньпін запропонує Путіну допомогу в ухиленні від санкцій

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться із президентом РФ Владіміром Путіним, ймовірно, для того, щоб обговорити схеми ухилення від санкцій. Про це йдеться у звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що обхід санкцій вигідний самому Китаю, оскільки в Пекіні хочуть підтримати продаж та постачання китайського обладнання Росії.

«Сі також, ймовірно, має на меті сприяти зусиллям Китаю, спрямованим на позиціонування Китаю як неупередженого третього посередника на переговорах між Росією та Україною», – пишуть аналітики.

У Кремлі вже заявили, що Путін і Сі планують підписати двосторонні документи, зміст яких наразі невідомий, та обговорити актуальні питання всебічного партнерства РФ і Китаю.

Аналітики також нагадали, що китайські компанії продали російським компаніям деталі для безпілотників і обладнання, яке може бути використане у військових цілях. При цьому західні розвідувальні служби заявили, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального озброєння.

«Китай 24 лютого оприлюднив мирний план з 12 пунктів щодо війни в Україні, хоча залишається незрозумілим, що конкретно включатимуть китайські пропозиції щодо врегулювання війни шляхом переговорів. Сі може спробувати використати свій успіх в посередництві у відновленні дипломатичних відносин між Іраном і Саудівською Аравією для ширших зусиль з посередництва у цій війні», – додали аналітики інституту.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що 1 березня білоруський президент Алєксандр Лукашенко і Сі підписали пакет з 16 угод, які можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом просування китайської продукції через Білорусь.

Нагадаємо, раніше американське видання Politico повідомляло, що впродовж 2022 року, тобто вже під час широкомасштабної російсько-української війни, кілька китайських компаній включно з тією, яка пов’язана із владою країни, відправили підприємствам РФ тисячу штурмових гвинтівок та інше обладнання, яке може бути використане у військових цілях – зокрема деталі безпілотників і бронежилети.