Сікорський заявив, що Росія має визнати провину

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща не буде загострювати ситуацію через порушення свого повітряного простору російським гелікоптером, якщо Росія визнає помилку та вибачиться. Про це повідомила Gazeta.pl, у середу, 24 вересня.

Інцидент стався у середу, 23 вересня, у районі Бранева Вармінсько-Мазурського воєводства біля кордону з Калінінградською областю. Російський гелікоптер протягом 42 секунд перебував у повітряному просторі Польщі.

Після виступу в Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку Сікорський прокоментував інцидент журналістам.

«Якщо російська сторона скаже: "Вибачте, пілот помилився", то ми не будемо робити з цього великої справи. Але той, хто припустився помилки, має визнати її», – сказав польський міністр.

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Сікорський також відповів на запитання про можливість збивати російські літаки, які порушують польський повітряний простір. За його словами, рішення щодо цього ухвалюють військові.

«Якщо наше командування Повітряних сил, оперативний командувач вирішить, що це було навмисно і що це становить загрозу майну або навіть здоров'ю та життю наших громадян, то наша Конституція чітка: Військо Польське захищає батьківщину», – заявив він.

За даними Оперативного командування видів Збройних сил Польщі, гелікоптер залетів приблизно на 300 метрів у повітряний простір Польщі – військові спостерігали за ним. Наразі Росія не визнала провини та не вибачилася перед Польщею.