У Саратовській області лунали вибухи поблизу військового аеродрому в ніч на 20 березня

У результаті удару Сил оборони по аеродрому «Енгельс-2» 20 березня, росіяни втратили 96 крилатих ракет, якими планували атакувати Україну. Про це повідомив у четвер, 27 березня, Генштаб ЗСУ.

«За уточненою інформацією, у результаті удару Сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил ЗС РФ «Енгельс-2» 20 березня 2025 року, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, ці ракети були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня 2025 року.



Також удари по місцях зберігання авіаційного пального привели до знищення значних його запасів, що зменшує можливість російського агресора забезпечувати бойові дії.

Нагадаємо, вночі четверга, 20 березня, у Саратовській області Росії лунали вибухи поблизу військового аеродрому. Російська місцева влада заявила про найбільш масовану атаку БпЛА на регіон за весь час. Згодом атаку на аеродром підтвердили і в пресслужбі Генштабу ЗСУ.