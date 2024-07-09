Григорій Козловський - почесний президент ФК "Рух" (Львів), бізнесмен і меценат

Засновник ФК «Рух» Григорій Козловський та відпочинковий комплекс Emily Resort перерахували 2 мільйони гривень на допомогу дитячій лікарні «Охматдит» в Києві, яка постраждала від російського ракетного обстрілу 8 липня.

«Коли ненависть не має меж, єдиний спосіб, у який український бізнес може реагувати на нелюдяну агресію з боку нашого неадекватного сусіда — це допомагати постраждалим і підтримувати українську армію», – зазначив Григорій Козловський.

Це трагедія, що цинічні злочинці цілеспрямовано б'ють по мирних жителях та медичних закладах, додав меценат.

Григорій Козловський зазначив, що ФК «Рух» Григорій Козловський та Emily Resort не може лишатися осторонь, коли руйнують майбутнє наших дітей. Тому робить все можливе, щоб допомогти «Охматдиту» якнайшвидше відновитися.

Кошти будуть використані на ремонт пошкоджених приміщень, закупівлю необхідного обладнання та медикаментів.

Григорій Козловський, «рухівці» та Emily Resort ніколи не стоять осторонь проблем українців та ЗСУ. Меценат та його команда активно допомагають військовим та цивільним, як у наданні необхідної допомоги на фронті, так і у відновленні здоров’я.

Раніше засновник ФК «Рух» Григорій Козловський та Emily Resort передали 2 млн. грн. благодійному фонду Unbroken на виготовлення якісних протезів для українських військових. Бізнесмен та меценат з перших днів війни допомагає ЗСУ та опікується дітьми та сім’ями загиблих воїнів.