Під ударом опинилися судна росіян у Чорному морі

У ніч на середу, 15 липня, Сили безпілотних систем завдали чергових ударів по 20 російським кораблям. Цього разу СБС уразили російські судна не в Азовському, а в Чорному морі, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, українські військові продовжують виконувати операцію «МоЛоЧКа». За даними Бровді, назва операції розшифровується як «Москва ляже через Крим».

«116 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі – перший раунд морського бою завершено. Тепер море Чорне, 20:0 за сьогодні», – повідомив Бровді.

На відео видно атаки українських дронів на російські кораблі та пожежі на їхніх бортах.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Командувач СБС повідомив, що за ніч українські військові уразили у Чорному морі:

17 нафтових танкерів;

два танкери-газовози;

буксир.

Крім того, Роберт Бровді прокоментував заяву російського міністра закордонних справ Серґєя Лаврова, який назвав атаки Сил оборони на танкери «тіньового флоту» піратством.

«Ніякого піратства, Лавров, – джаст бізнес. Ваш, кривавий. У фокусі Волелюбного Українського Птаха», – написав Бровді.

Нагадаємо, з 6 по 14 липня Сили безпілотних систем уразили вже 116 суден. За даними Бровді, це суттєво впливає на роботу російської логістики, а рух через Керченську протоку призупинено.