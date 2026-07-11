Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що в ніч на суботу, 11 липня, українські оператори безпілотників уразили 28 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі.

За його словами, під удар потрапили:

21 танкер,

чотири буксири,

два суховантажі,

одне спеціальне судно.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Загалом було зафіксовано 73 результативні влучання.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Бровді зазначив, що з 6 по 11 липня Сили безпілотних систем уразили вже 76 суден російського тіньового флоту. За його оцінкою, це суттєво впливає на роботу російської логістики, а рух через Керченську протоку призупинено.

За словами командувача СБС, до операції із ураження тіньового флоту були залучені підрозділи «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра», 20-та окрема бригада «К-2», 1-й окремий центр СБС, 413-й окремий полк «Рейд», 412-та окрема бригада «Немезис» та 427-ма окрема бригада «Рарог».

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 7 липня, підрозділи 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» уразили в Азовському морі вісім танкерів «тіньового флоту» Росії, які перевозили паливо до окупованого Криму.