Корабель «Буян-М» є носієм крилатих ракет «Калібр»

У ніч на суботу, 4 жовтня, Сили оборони завдали низки ударів по об’єктах росіян на території Росії та тимчасово окупованих територій. Зокрема, в результаті нічної атаки пошкоджений малий ракетний корабель окупантів, радіолокаційний комплект та НПЗ на території Росії, а також командний пункт росіян на території Донеччини, повідомили у пресслужбі Генштабу.

Так, у ніч на 4 жовтня Сили оборони пошкодили малий ракетний корабель «Буян-М», який перебував в районі Онезького озера на території республіки Карелія в Росії. Кораблі такого типу є носіями крилатих ракет «Калібр». Загалом у Росії не більше десятку таких суден. Ступінь збитків наразі з’ясовується.

«Окрім того, Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс “Гармонь” та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК “Іскандер”», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Також українські військові завдали удару по командному пункту 8 армії російських збройних сил, яка дислокується на тимчасово окупованій території Донецької області. У Генштабі підтвердили ураження цілі, результати атаки уточнюються.

Доповнено 13:14. У пресслужбі Сил спеціальних операцій уточнили, що в Онезькому морі уразили ракетний корабель «Град» проєкту 21631 «Буян-М». Атака на корабель із бортовим номером 575 відбулася о 04:31 4 жовтня.

«Ракетоносій йшов з Балтійського у Каспійське море. Ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються», – повідомили у пресслужбі ССО.

Зазначимо, у пресслужбі Генштабу також підтвердили вже другу за місяць атаку на Кірішський НПЗ в Ленінградській області, який є другим за величиною нафтопереробним заводом в Росії. Внаслідок атаки на заводі лунали вибухи та зайнялася пожежа.