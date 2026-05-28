Підрозділи застосували для удару ракети повітряного базування Storm Shadow

У ніч на 27 травня Сили оборони завдали серії ударів по військовій та критичній інфраструктурі Росії, зокрема по нафтопереробному заводу «Туапсинский» у Краснодарському краї. Про це у четвер, 28 травня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, на території Туапсинського НПЗ було зафіксовано пожежу та сильне задимлення. Підприємство відіграє важливу роль у забезпеченні російської армії паливом і є одним із найбільших на півдні Росії, з річною потужністю переробки близько 12 млн т нафти.

Окремо зазначається, що підрозділи Повітряних Сил ЗСУ застосували ракети повітряного базування Storm Shadow для ураження програмно-апаратних комплексів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил РФ. Удари були завдані по об’єктах у районах Воронежа, Таганрога та Севастополя. Крім того, уражено командні пункти російських підрозділів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине на Луганщині, а також склад матеріально-технічного забезпечення в Сорокиному.

Також повідомляється про удар по виробництву безпілотників у районі Азовського на Запоріжжі, ураження радіолокаційної станції «Небо-СВ» поблизу Кам’янки та командно-штабної машини комплексу «Бук-М2» біля Кадіївки.

Раніше повідомляли, що у ніч на середу, 27 травня, після атаки у російському Таганрозі зафіксували пожежу поблизу авіаремонтного заводу, а у Севастополі під ударом опинився штаб ВПС Чорноморського флоту РФ.