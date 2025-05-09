Українські захисники не отримували наказу відповідати на російські атаки під час оголошеного РФ «перемир’я», але не стріляти першими. Про це 9 травня у коментарі hromadske сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

«Жодних розпоряджень щодо того, щоб відкривати вогонь лише у відповідь, – ніхто не давав. Усі діють згідно з ситуацією та оперативною обстановкою. Такого розпорядження не було», – заявив речник.

Днем раніше, 8 травня, речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Назар Волошин повідомив, що українські бійці в усіх випадках у межах оборонної операції дзеркально відповідають «на всі виклики й загрози» російської армії, які становитимуть загрозу їхньому життю й здоровʼю.

«Політичний складник так званого чергового “перемирʼя”, оголошеного російським диктатором, – не коментуватиму. Це не належить до нашої компетенції», – додав Волошин.

За його словами, станом на 11:30 8 травня в операційній зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» зафіксовували понад 50 боєзіткнень із російськими окупантами.

Нагадаємо, 8 травня «Суспільне» із посиланням на неназваних військових з трьох підрозділів ЗСУ, що діють на Покровському напрямку та на півдні, повідомило, що ЗСУ мають розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь на російські обстріли.

«Противник порушує режими припинення вогню, який сам оголосив, на Херсонщині. Ми працюємо у відповідь», – розповіли військові одного з підрозділів.

«Перемир’я» РФ 8-10 травня

Опівночі четверга, 8 травня, російські пропагандистські медіа заявили про початок дії триденного перемир’я між РФ з Україною, присвяченого дню перемоги. 28 квітня його анонсував президент РФ Владімір Путін.

Зазначалось, що на цей період усі бойові дії будуть зупинені. Водночас українська сторона 8 травня заявила, що російські війська продовжують штурми та обстріли на низці відтинків фронту попри оголошене Кремлем перемир’я.

Росіяни також продовжили атакувати цивільне населення прикордоння України. Зокрема, уранці 8 травня росіяни з FPV-дрона скинули вибухівку на цивільний автомобіль під Харковом. Через атаку постраждали троє жінок.

А в ніч на четвер через нічні обстріли КАБами загинула 55-річна мешканка Миколаївської громади Сумщини. Ще троє мешканців області тієї ночі отримали поранення.