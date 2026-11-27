Єфремовський завод із виробництва синтетичного каучуку

У ніч на п’ятницю, 27 листопада, українські безпілотники атакували завод синтетичного каучуку в Єфремові Тульської області Росії. Це вже третій удар по підприємству від початку року. Про це повідомили Міністерство оборони України та Генеральний штаб ЗСУ.

Уночі жителі Тульської області чули понад два десятки вибухів. За даними Генштабу, Сили оборони спільно з російським повстанським рухом «Черная Искра» уразили Єфремовський завод синтетичного каучуку. Підприємство виробляє компоненти пластичної вибухівки та полімер, який використовують для виготовлення твердого палива для російських балістичних ракет, зокрема «Іскандерів». Цими ракетами російські війська регулярно атакують українські міста, об’єкти енергетики та цивільну інфраструктуру.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Також у Генштабі підтвердили результати ураження Новошахтинського НПЗ у Ростовській області 23 листопада. Підприємство переробляло до 7,5 млн тонн нафти на рік. Унаслідок останньої атаки знищено 20 горизонтальних резервуарів, ще 21 горизонтальний та 11 вертикальних резервуарів пошкоджено. Крім того, пошкоджень зазнала ділянка трубопроводу.

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