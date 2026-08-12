Носій ракет «Калібр» російський фрегат «Адмирал Ессен»

Сили оборони уразили військово-морську базу у Новоросійську, під атаку потрапили чотири військові кораблі, серед яких носії крилатих ракет «Калібр». Про це йдеться у повідомленнях Генерального штабу ЗСУ, Служби безпеки України та Головного управління розвідки.

Сили оборони в ніч на середу, 12 серпня, здійснили успішну атаку на військово-морську базу «Новоросійськ», портову та нафтову інфраструктуру у Краснодарському краї Росії.

Наразі підтверджено ураження чотирьох російських суден: фрегатів «Адмірал Ессен» та «Адмірал Макаров», патрульного корабля «Васілій Биков», а також малого ракетного корабля «Буян-М». Зазначається, що уражені фрегати є носіями крилатих ракет «Калібр». Крім того, Сили оборони уразили:

радіолокаційну систему 30Н6Е, яка входить до складу ЗРК С-300;

мобільну вогневу групу на пірсі №2 порту «Новоросійськ»;

портал тунелю нафтобази «Грушова» – терміналу «Шесхаріс»;

інфраструктуру причалів №3, №6 та №7.

Наголошується, що ураження військово-морської бази «Новоросійськ» має стратегічне значення. Таким чином, Сили оборони послідовно знижують спроможність Росії контролювати Чорне море та використовувати флот для ведення війни проти України.

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«Військово-морська база “Новоросійськ” є одним із ключових об’єктів Чорноморського флоту рф та його головним форпостом у Чорному морі. Ворог перемістив сюди значну частину своїх кораблів після успішних спецоперацій Сил оборони, коли втратив можливість безпечно базуватися в тимчасово окупованому Криму», – пояснила СБУ.

Зауважимо, що фрегат «Адмірал Ессен» вже потрапляв під атаку в ніч на 2 березня 2026 року. Тоді повідомлялося, що удар припав по середній надбудові корабля. Також цей фрегат отримав пошкодження внаслідок атаки 23 травня. Тоді ступінь пошкоджень не повідомлявся, однак командувач Сил безпілотних систем наголосив на необхідності регулярних атак на російські фрегати, щоб зрештою повністю вивести їх з ладу.

Також щонайменше двічі під атаку Сил оборони потрапляв носій «Калібрів» фрегат «Адмірал Макаров»: у березні та квітні 2026 року.

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Нагадаємо, вранці у середу, 12 серпня, моніторингові канали повідомили про атаку на портову інфраструктуру Новоросійська. Згодом атаку підтвердив президент Володимир Зеленський та уточнив, що Сили оборони використали реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи.