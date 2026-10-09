Під удари потрапили два нафтопереробних заводи

У ніч на пʼятницю, 9 жовтня, Сили оборони України завдали ударів по низці російських обʼєктів, залучених у війну проти України. Зокрема, під удар потрапили НПЗ в Омську та Ухті, три підприємства з виробництва ракетного палива, а також ще один дата-центр, повідомили президента Володимир Зеленський та Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Володимира Зеленського, під атаку 9 жовтня потрапив один з великих нафтопереробних заводів – Омський НПЗ. Крім того, Сили оборони атакували НПЗ в Ухті, розташованій за 1900 км від кордону з Україною.

«Ціль в Ухті була уражена дронами Ан-196 RS, які летять близько 2500 кілометрів, а напередодні по Омському НПЗ були застосовані FP-6 (модифіковані FP-1)», – розповів президент.

Крім того, Зеленський повідомив про ураження ще одного дата-центру на території Росії. Де саме атакували Сили оборони президент не уточнив. Водночас російські телеграм-канали повідомили, що у ніч на 9 жовтня під удари потрапив дата-центр «Яндекс» у Калузі – один з найбільших центрів в Росії. За попередніми даними, кілька модулів повністю виведені з ладу.

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Нагадаємо, ще один дата-центр «Яндекс» зазнав пошкоджень напередодні, 9 жовтня. Внаслідок дронової атаки постраждав інформаційний центр, розташований на заводі «Саста», що виробляє верстати для військової промисловості.

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Також у пресслужбі Генштабу підтвердили ураження трьох російських підприємств, які виготовляють ракетне паливо та стартові комплекси. Зокрема, внаслідок атаки уражений «Центр експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) ім. Барміна у Ніжегородській області. Населений пункт Дальнє Константиново-5 розташований за 740 км від кордону з Україною.

Крім того, під атаку потрапив Редкінський дослідний завод у Твєрській області Росії. Він розташований за 500 км від України та виготовляє компоненти пального для ракет Х-55 і Х-101. Також вибухи лунали у Центрі ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет в Суроватіхє Ніжегородської області.