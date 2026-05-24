Уражений корабель був на озброєнні СРСР та перейшов на озброєння Росії

У суботу, 23 травня, а також у ніч на неділю, 24 травня, підрозділи завдали успішних ударів по низці важливих військових обʼєктів росіян у низці російських регіонів та ТОТ України. Зокрема, українське озброєння уразило нафтовий термінал «Таманьнєфтєгаз», сторожовий корабель «Питлівий» та ракетний катер, а також пункти управління російських дронів та скупчення живої сили, повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Так, у ніч на 24 травня українські дрони уразили нафтоналивний причал нафтового термінала підприємства «Таманьнєфтєгаз», яке розташоване у місті Волна Краснодарського краю. За попередніми даними, пошкоджений нафтоналивний стендер.

«Термінал “Таманьнефтегаз” є одним із ключових експортних нафтових об’єктів РФ у Чорноморському регіоні. Його потужності забезпечують перевалку до 20 млн тонн нафти й нафтопродуктів на рік. Об’єкт залучений у забезпеченні армії держави-агресора», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Крім того, Сили оборони уразили склад зберігання боєприпасів у Міжгірʼї в тимчасово окупованому Криму, три військові склади росіян у районі Білолуцька на Луганщині, а також три пункти управління БпЛА на Донеччині, Бєлгородщині та Курщині. Також українські дрони уразили зосередження живої сили противника у районі селища Волфінський на Курщині.

«Окрім того, 23 травня у військово-морській базі “Новоросійськ” (Краснодарський край, РФ) уражено сторожовий корабель “Питлівий” та ракетний катер на повітряній подушці. Ступінь пошкоджень уточнюється», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Зазначимо, «Питлівий» – сторожовий корабель проєкту 1135М, який перебував на озброєнні ВМФ СРСР і нині перебуває на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Він входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів. На його озброєнні – дві артустановки АК-100, УРК-5 «Раструб», ЗРК «Оса». торпеди та бомбомети.

Додамо, саме «Питлівий» у січні 2019 року вів спостереження за кораблями ВМС США USS Fort McHenry та USS Donald Cook, які зайшли в акваторію Чорного моря для забезпечення безпеки.

Нагадаємо, напередодні, 23 травня, Генштаб та СБС повідомили, що українські військові уразили фрегат «Адмірал Ессен», що є носієм «Калібрів», малий ракетний корабель, а також танкер тіньового флоту Росії CHRYSALIS.