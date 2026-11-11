СБУ уразила корвет Балтійського флоту ВМФ Росії

У середу, 11 листопада, Служба безпеки України повідомила про ураження російського корвета «Наро-Фомінськ», що є носієм крилатих ракет «Калібр» та «Онікс».

«СБУ спланувала та реалізувала ураження малого ракетного корабля проєкту “Буян-М” “Наро-Фомінськ”. Це судно є носієм крилатих ракет “Калібр” та “Онікс”. Його було спущено на воду у 2022 році», – йдеться у повідомленні.

«Наро-Фомінськ» – російський малий ракетний корвет проєкту 21631 «Буян-М». Судно спустили на воду у грудні 2022 року, а у 2023-му воно увійшло до складу Балтійського флоту ВМС Росії. Корвет призначений для дій у прибережній зоні та на річках, але може виходити й у відкрите море.

Основне озброєння – універсальний корабельний стрільбовий комплекс на вісім ракетних комірок, з якого можна запускати крилаті ракети «Калібр» та «Онікс». Також корвет має 100-мм артилерійську установку. Екіпаж корабля становить приблизно 50 осіб.

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Також СБУ підтвердила ураження портової та нафтової інфраструктури Росії в Усть-Лузі. Крім того, спецслужба уточнює інформацію про знищення російських бойових гелікоптерів.