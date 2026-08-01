Наслідки атаки на один з російських обʼєктів

У ніч на суботу, 1 серпня, Сили оборони уразили низку російських військових обʼєктів на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, українські військові вдарили по складу морських безпілотників росіян та двох залізничних мостах, які використовуються для логістики окупантів, повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Так в районі селища Чорноморське, що розташоване у західній частині Криму, Сили оборони уразили склад морських безекіпажних катерів. За даними пресслужбі Генштабу, склад росіяни використовували для зберігання, підготовки та технічного обслуговування морських безпілотників для завдань у Чорному морі.

«Також уражено залізничний міст “Сиваш” у районі Чонгара, який з'єднує тимчасово окуповані території Херсонської області з АР Крим, та залізничний міст у районі Владиславівки (АР Крим). Обидва мости є важливими елементами військової логістики противника та використовуються для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів і матеріально-технічних засобів між тимчасово окупованим Кримом та іншими ТОТ на півдні України», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Крім того, Генштаб повідомив про ураження підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії у Севастополі та ремонтно-відновлювальну базу в районі Первомайського у Криму. Під удар також потрапив склад матеріально-технічних засобів в районі Подового на Херсонщині та склад безпілотників росіян в районі Токмака на Запоріжжі.

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