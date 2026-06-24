Внаслідок атаки на заводах зайнялися пожежі

У ніч на середу, 24 червня, українські спецпризначенці у співпраці з повстанцями на території Росії уразили газопереробний та гелієвий заводи в Оренбурзі. На території підприємств зафіксували пожежі, повідомили у пресслужбах Генерального штабу ЗСУ та ССО.

За даними пресслужби ССО, за удар по заводах відповідали підрозділи Deep Strike у співпраці з підпільним повстанським рухом на території Росії «Чорная іскра». Бійці уразили два заводи у російському Оренбурзі, розташованому за 1200 км від лінії бойового зіткнення.

Йдеться про удари по Оренбурзькому газопереробному заводу та Оренбурзькому гелієвому заводу, які формують один промисловий комплекс. На території заводів зафіксували пожежі, масштаби збитків уточнюються.

Місця ураження заводів, зафіксовані на супутникових знімках / Фото Exilenova+

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Зазначається, що Оренбурзький гелієвий завод є єдиним у в Росії заводом такого типу. Він вилучає 8,8 млн м³ на рік та використовується у високотехнологічних військових галузях, зокрема ракетних.

Оренбурзький газопереробний завод є одним з найбільших у світі газохімічних комплексів. Його побудували у 1970-х роках за допомогою іноземних фахівців. Щороку він переробляє 45 млрд м³ газу – це 60% від усього газу, який переробляє «Газпром».

Крім того, у Генштабі підтвердили ураження пунктів управління росіян на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Запоріжжя, а також на Курщині та Бєлгородщині. Також військові підтвердили пошкодження будівель на території центру космічного зв'язку «Владімір» у Владімірській області та знищення двох морських безпілотників росіян у Чорному морі 23 червня.

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Нагадаємо, також у ніч на 24 червня українські дрони уразили два військових аеродроми росіян у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атак також постраждали російські системи ППО на півострові.