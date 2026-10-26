Генштаб підтвердив атаку на завод в місті Єлєц

У ніч на понеділок, 26 жовтня, Сили оборони уразили завод «Енергія» в Ліпєцькій області Росії, який виробляє батареї для російських авіабомб та ракет «Іскандер-М». Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, Сили оборони атакували місто Єлєц, де розташований завод, 25 жовтня та у ніч на 26 жовтня. Яке саме озброєння застосували для атаки на заводу, у пресслужбі Генштабу не уточнили. Водночас за даними. Exilenova+, Єлєц атакували ракети Storm Shadow.

«Цех виробництва елементів живлення для засобів ураження противника на підприємстві “Енергія” в місті Єлець Липецької області РФ. На території підприємства виникла пожежа. Ураження ускладнює армії РФ виробництво джерел живлення для ракет, керованих авіабомб та іншого озброєння», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Зазначається, що «Енергія» є єдиним виробником батарей для модулів планування та корекції авіаційних бомб. Крім того, підприємство виробляє батареї для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М» та крилатих ракет морського базування. Завод вже неодноразово ставав ціллю атак – раніше його атакували щонайменше чотири рази

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Також у пресслужбі Генштабу підтвердили знищення основного цеху з виробництва мікросхем та пошкодження будівель і серверів «Протон-Електротекс», атака на який відбулася 23 жовтня. Підприємство розташоване у місті Орьол Орловської області Росії та виготовляє компоненти для крилатих і балістичних ракет. Того ж дня Сили оборони уразили місце пусків ударних дронів в районі Донецька.

Крім того, Генштаб підтвердив ураження 24 жовтня російського комбінату з виробництва каучуків та твердого ракетного палива «Тольяттікаучук». Внаслідок атаки пошкоджені технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку та одну установку ректифікації.