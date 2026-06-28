Сили оборони уразили міст в районі селища Ічкі

У ніч на неділю, 28 червня, Сили оборони завдали ударів по залізничному мосту в тимчасово окупованому Криму, який росіяни використовували для перекидання власних військ та ресурсів для армії. Про ураження мосту повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Українські військові повідомили, що уразили залізничний міст у районі селища Ічкі (росіяни називають його Совєтський), розташоване у північно-східній частині Криму неподалік озера Сиваш. Міст росіяни використовували для перекидання військ та їхнього забезпечення.

Результати атаки наразі уточнюються.

Зазначимо, через селище проходить залізнична лінія Керч-Джанкой. 18 червня дрони уразили міст між Ічками та селом Роздольне, який є найважливішим на цьому напрямку. Чи саме його повторно атакували безпілотники 28 червня, у пресслужбі Генштабу не уточнили.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Крім того, Сили оборони уразили склад боєприпасів росіян у районі Амвросіївки на Донеччині.

Також у пресслужбі Генштабу підтвердили атаку на нафтопереробний завод «Слов'янський» у Краснодарському краї

«Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

За даними Володимира Зеленського, за ніч українська далекобійна зброя досягла двох НПЗ у Росії – завод «Слов’янський» за 300 км від лінії фронту та НПЗ у Ярославському регіоні за 700 км від українського кордону.