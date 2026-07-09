Момент підльоту до одного з російських кораблів в Азовському морі

У ніч на четвер, 9 липня, Сили оборони України уразили в акваторії Азовського моря 12 нафтових танкерів росіян, які залучені до експорту підсанкційної нафти. Також під атаки потрапили буксир та суховантаж окупантів, повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Ураження російських суден провели в межах операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Це вже третя доба поспіль, коли українські дрони масовано атакують танкери росіян в Азовському морі.

«Так, уражено 12 танкерів, один буксир та один суховантаж російської федерації в акваторії Азовського моря. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді показав відео з моментами ураження російських кораблів. Запис уражень здійснювався з дронів виробництва компанії Fire Point.

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За даними Генерального штабу, уражені кораблі використовувалися для постачання пального росіянам, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

Бровді повідомив, що за три дні СБС уразили 35 танкерів, суховантажів та спецплавзасобів. Уражені 7 та 8 липня судна вже ідентифікували, з їх переліком можна ознайомитися за посиланням.

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Окрім російських кораблів, Сили оборони завдали ударів по нафтоналивному терміналу «Юґ Русі» у Батайську в Ростовські області Росії. Там зафіксували пожежу. Крім того, українські військові уразили склад боєприпасів росіян у районі Сорокиного Луганської області.

Роберт Бровді додав, що протягом ночі СБС також атакували низку цілей у Криму та тимчасово окупованих областях на півдні. Зокрема, йдеться про Сакську ТЕЦ, три склади ПММ та два МТЗ, станцію перешкод «Житель» та комунікаційні вежі.

Нагадаємо, також у ніч на 9 липня дрони атакували дві нафтобази на території Росії – НПЗ у Твєрі та в Ставропольському краї. Там зайнялися масштабні пожежі.