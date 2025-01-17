Захисники відпрацювали по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку росіян

Підрозділи ракетних військ Збройних сил України разом з іншими частинами Сил оборони у четвер, 16 січня, атакували позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії у Бєлгородській області. Про це 17 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора вдень підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках дальнього вогневого ураження завдали точних ударів по військових цілях російського агресора на території Бєлгородської області», – йдеться у повідомленні.



Українським військовим вдалося атакувати позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку російської армії. Внаслідок атаки припинила функціонувати радіолокаційна станція 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400.

Також захисники відпрацювали по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку росіян. За даними Генштабу, підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу.

Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що дрони атакували розташування російських військових в районі селища Хвощовка Брянської області. За даними джерел ASTRA, в результаті удару ліквідовано 20-річного російського військового, ще один боєць отримав травми.