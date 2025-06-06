ЗСУ могли завдати удару по залізничному мосту на лівому березі Херсонщини

Українські захисники на фронті протестували новий тип озброєння від учасника кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1. Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в четвер, 5 червня.

За словами Федорова, експериментальну технологію випробували бійці бойового підрозділу на Херсонському напрямку.

У результаті удару було повністю знищено ворожий опорний пункт армії ЗС РФ. Застосований боєприпас мав масу понад 100 кг.

«Не розголошуватимемо подробиць, але це лише початок. Скоро – ще більше рішень, які ворог відчує на собі», – написав віцепрем’єр.

Портал «Мілітарний» визначив імовірне місце удару – залізничний міст на лівобережжі Херсонщини, поблизу річки Верхня Конка.

Також, за даними аналітиків порталу, ворожий опорний пункт, імовірно, було уражено керованою авіаційною бомбою (КАБом) або ракетою.

Наприкінці травня ZAXID.NET писав, що Україна вперше застосувала новий дрон-матку на базі ШІ для ударів по ворожих цілях.