Наслідки атаки на базу ВМС Росії біля Санкт-Петербурга 6 червня

Під час нещодавніх атак по території Росії Сили оборони України знищили понад 60 тис. тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту окупантів біля Санкт-Петербурга. Про це повідомив у середу, 24 червня, президент України Володимир Зеленський.

Президент заслухав доповідь очільника Головного управління розвідки Олега Іващенка та обговорив із ним далекобійні удари по території Росії. За його словами, розвідка підтвердила досягнення необхідних цілей з переліку російських виробництв, а також результативні ураження військових обʼєктів.

«Зокрема, серед нещодавніх результативних уражень на території окупанта варто відзначити ліквідацію більш ніж 60 тис. тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга», – повідомив Володимир Зеленський.

За даними української розвідки, російська влада, реагуючи на удари Сил оборони, почала переміщення систем ППО з російських регіонів до Москви та Керченського мосту. Російські військові отримали наказ захищати ці два периметри коштом послабленні інших напрямків.

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«Була окрема доповідь про стан російського ракетного виробництва та стратегічної воєнної авіації. Готуємо нові наші цілком справедливі кроки у відповідь на затягування Росією війни та удари по території України», – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня українські дрони атакували військово-морську базу росіян «Кронштадт» біля Санкт-Петербурга, яка стала одним з ключових обʼєктів Росії після втрат у Чорному морі. Там розміщені кораблі та підводні човни, діють ремонтні доки, суднобудівні потужності та навчальні центри. На території базу зафіксували пожежу.

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До того, 3 червня, дрони уразили російський корвет «Бойкий» у районі Кронштадта. Судно перебувало на плановому ремонті з лютого 2026 року.