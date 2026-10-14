Втрати росіян під час четвертого етапу української операції склали 3000 солдатів

В межах контрнаступальної операції «Вівальді» бійці Третього армійського корпусу та придані підрозділи звільнили ще понад 100 км² Донецької області. За четвертий етап операції росіяни втратили близько 3000 солдатів, повідомив у середу, 14 жовтня, командувач Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.

«Операція, яка розпочалася з ліквідації російської інфільтрації, переросла в стрімкий і масштабний наступ. Дезорієнтовані окупанти почали втрачати контроль над підрозділами, де розпочався справжній хаос», – повідомили у пресслужбі Третього штурмового корпусу.

За даними Білецького, українські військові звільнили ще три населені пункти на Донеччині – Зелену Долину, Липове й Колодязі. Він повідомив, що Сили оборони не дали росіянам обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів та затиснути її. Крім того, українські бійці захистили трасу Харків – Слов’янськ.

«Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання “Запад” і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий», – розповів Білецький.

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Протягом четвертого етапу української операції росіяни втратили близько 3000 солдатів.

В межах четвертого етапу «Вівальді» Сили оборони звільнили 101 км² на Донеччині. Про деокупацію територій повідомили також аналітики DeepState.

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Нагадаємо, про контрнаступальну операцію «Вівальді» Андрій Білецький вперше повідомив 15 вересня. Під час першого етапу бійці зачистили 75 км² території біля Новоселівки, Олександрівки та Ярової, ще 10 км² – деокупували. Під час другого етапу операції українські військові звільнили понад 40 км² та села Шандриголове і Дерилове.

Про перебіг третього етапу операції Білецький повідомив наприкінці вересня. Під час нього Сили оборони звільнили ще 51 км² та звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку. Крім того, бійці відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою.

Загалом за весь час операції «Вівальді» українські військові повернули під повний контроль 16 населених пунктів та звільнили 277 км². За даними Третього армійського корпусу, загальні втрати росіян під час цієї операції склали 8000 солдатів.