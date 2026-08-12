Смакуйте кавуни і дині, поки триває їх сезон

Мабуть, немає людей, які можуть спокійно пройти повз кавуни та дині, особливо у сезон. Вони не тільки дарують насолоду, а й приносять користь організму. Дієтолог Андрій Маковецький каже, що кавун багатий на вітаміни, мінерали, електроліти та клітковини. І якщо перші два складники нікому пояснювати не треба, то два наступні зрозумілі не усім.

Скільки кавуна можна з’їсти за раз?

«Електроліти – це суміш певних солей і мінералів, які після потрапляння в організм поліпшують самопочуття людини, збільшують рівень бадьорості. Електроліти також відповідають за нормальну роботу клітин тіла і за скорочення усіх скелетних м’язів (мʼязовий тонус) та м’язів серця. Часто саме при нестачі електролітів може з’явитися загальна втома», – пояснює дієтолог.

Клітковина - це волокна рослин, якими харчуються бактерії нашого кишківника. По суті це природний пробіотик. Достатня кількість клітковини сприяє хорошому травленню, а також дає відчуття ситості.

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Скільки кавуна безпечно можна з’їсти за раз? Андрій Маковецький каже, що все залежить від віку та роботи організму. Якщо кавун натуральний, свіжий, то дітям бажано з’їдати 100–300 г м’якоті, дорослому – 300–500 г. Вживання таких порцій тричі на день принесе тільки користь.

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Як правильно вживати диню?

Диня містить величезну кількість рідкісних антиоксидантів,багата ферментами. Її вживання захищає від артеросклерозу, серцевих захворювань, пришвидшеного старіння тканин тощо.

Щодо споживання дині, то поміж людей є різні перестороги. Мовляв, її не можна їсти відразу після основного прийому їжі, не можна запивати холодною водою, поєднувати з іншими продуктами тощо. Чи це справді так?

«Чітких рекомендацій щодо кількості споживання дині нема, але дорослі можуть спокійно з’їсти до 300 г на день, діти – 100–200 г (залежно від віку). Краще цю порцію розділити на два прийоми», – пояснює лікарка-дієтологиня Центру дитячої медицини Христина Зозуля.

За її словами, дітям можна дати спробувати диню з 6-місячного віку, коли починається прикорм, але починати з маленьких об’ємів і стежити за тим, чи нема у дитини алергії. Якщо організм дитини нормально сприймає диню, їй можна дозволити з’їсти на день 20–30 г (1–2 ч. л.) і поступово збільшувати до 50 г.

За словами дієтологині, диню можна споживати і як самостійний перекус, і як десерт після основного прийому їжі. Проблем не буде, тож перестороги, які ширяться між людьми, безпідставні. А ось поєднувати диню з молочними продуктами не варто, бо це може сприяти здуттю, газоутворенню, діареї.