Хвилю сильних заморозків прогнозують із 23 до 26 вересня

Найближчими днями Європу накриє хвиля сильних заморозків, місцями температура повітря опуститься до 12°C морозу. Найхолодніше буде на гірських вершинах. Детальний прогноз погоди повідомляє сайт Dobrapogoda24.

В Україні вже фіксують перші осінні заморозки. На горі Піп Іван другий день поспіль температура опускається до 2°C морозу, а також випав перший сніг.

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У Європі сильні заморозки фіксують в Австрії: на вершині Зоннблік температура повітря уже опускалась до 6,6°C морозу, а в Брунненкогелі фіксували 5°C морозу. Ці регіони зараз є найхолоднішими в Європі, і це не зміниться, оскільки хвиля заморозків цього тижня буде набагато сильнішою.

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Dobrapogoda24 пише, що заморозки посиляться в Альпах. Найхолодніші райони будуть від південної Швейцарії до кордону між Італією та Францією та південно-західною Австрією. У цих регіонах температура впаде від 4 до 12°C морозу.

Хвилю сильних заморозків прогнозують із 23 до 26 вересня, а аномально низька температура буде значно нижчою за норму.

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