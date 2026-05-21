БЕБ зупинило будівництво каналізації за 72 млн грн у Підберізцівській громаді

Бюро економічної безпеки на Львівщині повідомило про виявлене завищення вартості будівництва каналізаційних мереж та очисних споруд в одній з громад Львівського району. Під час перевірки тендеру правоохоронці виявили закладену сільрадою в кошторис переплату на 13 млн грн. У повідомленні БЕБ назва громади прихована, проте за даними у відкритих джерелах йдеться про прильвівську Підберізцівську сільську громаду. Її вже кілька років визнають найуспішнішою в області в рейтингу ОТГ, який укладає Львівська облдержадміністрація.

Цьогоріч у травні львівське обласне управління Бюро економічної безпеки повідомило, що його аналітики «упередили розтрату коштів місцевого бюджету під час реалізації масштабного інфраструктурного проєкту в одній із територіальних громад Львівського району». Порушення були виявлені при аналізі тендеру на будівництво каналізаційних мереж та очисних споруд вартістю понад 72 млн грн.

«Фахівці БЕБ проаналізували закупівлю робіт, кошторисні розрахунки та вартість обладнання і будівельних матеріалів. Аналітики виявили ризики суттєвого завищення цін. За попередніми оцінками, лише через ймовірне завищення вартості матеріалів та обладнання громада могла втратити близько 13 млн грн бюджетних коштів», – йшлося в повідомленні Бюро. Також правоохоронці наголошували, що вони виявили «інші ризики неефективного використання бюджетного ресурсу, зокрема економічно необґрунтовані витрати та обсяги робіт».

Згідно з повідомленням БЕБ, вони «поінформували орган місцевого самоврядування про виявлені ризики». «У результаті замовник ухвалив рішення зупинити виконання робіт та розірвати договір із підрядною організацією. Фактичну оплату здійснено лише за реально виконані роботи на суму 9,6 млн грн», – констатували правоохоронці.

У повідомлені БЕБ не було вказано, про яку громаду йшлося. Однак дані на платформі Prozorro свідчать про те, що порушення виявили саме у Підберізцівській сільській громаді.

У вересні 2025 року місцева сільська рада оголосила про тендер на будівництво централізованої каналізації та очисних споруд у селах Підберізці та Підгірне. «Однією з найгостріших проблем для громади є відсутність мереж каналізації та каналізаційно-насосних станцій потрібної потужності. Роками населення в селах використовує вигрібні ями, які вчасно не вивозяться (через високу затратність таких послуг) та виходять на поверхню, тим самим забруднюючи навколишнє середовище, внаслідок чого стічні води потрапляють без очищення в річку або ґрунтові води», – йшлося в описі проєкту на порталі Dream.

Як вказано на платформі Prozorro, проєкт каналізування двох сіл на замовлення сільради розробив львівський ФОП Синиський Ю.З., що провадить діяльність у галузі інжинірингу. Розрахована сільрадою очікувана вартість побудови каналізації та очисних в тендері становила 73,95 млн. За ці гроші підрядник мав змонтувати систему водовідведення, зокрема прокласти понад 11,1 км каналізаційних мереж, збудувати станцію з очищення стоків тощо. Це мало би покращити життя для майже 6 тис. тис. жителів громади та зменшити забруднення місцевої річки Маруньки, що входить до басейну Західного Бугу, вважали у сільраді. Фінансувати будівельні роботи мали грошима бюджетів Підберізцівської громади та Львівської області.

Схема каналізування, зображення з системи Dream

Восени сільрада визнала переможцем тендеру ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» – це була єдина компанія, що подалася на торги. Її пропозиція була 72,86 млн грн, що на 1,1 млн менше від очікуваної вартості.

Цю закупівлю після укладання угоди між сільрадою та забудовником перевіряла Державна аудиторська служба, однак вона не знайшла порушень. Після перевірки «Онур Конструкціон Інтернешнл» почала роботи з прокладання каналізації. Завершити їх, згідно з умовами тендеру, компанія мала до кінця 2026 року, отримуючи оплату поетапно.

Однак навесні поточного року Підберізцівська сільська рада за угодою сторін внесла зміни до договору з «Онуром» на будівництво каналізації. Найімовірніше це сталося після втручання БЕБ. У новій версії документа йшлося про зменшення вартості з 72,8 млн грн до 9,6 млн грн – фактично це була оплата за той обсяг робіт з каналізування, які забудовник встиг зробити до весни 2026 року. Зокрема, проклав кілька кілометрів труб під землею.

Коли будівельна компанія отримала 9,6 млн грн на рахунок за виконані роботи, основну угоду було розірвано. Тому наразі села Підберізці та Підгірне, в яких живуть близько 6 тис. людей, залишаться без централізованої каналізації до нового тендеру.

Нагадаємо, Підберізцівська громада вже другий рік очолює рейтинг громад, який укладає Львівська обласна державна адміністрація. Вона має найкращі показники у фінансах, безпеці та адмініструванні податків, а також перебуває у п’ятірці найсильніших з економіки та регіонального розвитку. «Ми не просто громада – ми команда, яка працює заради майбутнього кожного нашого мешканця», – стверджував торік голова сільради Василь Коваль в інтер’ю каналу «Перший Західний».

Населення цієї ОТГ зростає щороку, зокрема завдяки житловому будівництву. Наприклад, будівництву котеджів у Підгірномута Підберізцях, а також багатоквартирних будівників поблизу львівської об’їзної дороги.