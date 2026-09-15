Юрій Волощук очолив Слобідсько-Кульчієвецьку сільраду у 2020 році

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виправдав голову Слобідсько-Кульчієвецької громади Юрія Волощука та директора приватного підприємства Віктора Шароварського у справі про привласнення грошей під час ремонту тротуару. Водночас за підроблення офіційного документа обидва обвинувачені отримали по 34 тис. грн штрафу та заборону протягом року обіймати певні посади.

Як йдеться у вироку від 10 вересня, у грудні 2023 року Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада уклала договір із ПП «Майстербуд ХХІ» на поточний ремонт тротуару на вул. Князів Коріатовичів — від вул. Шкільної до магазину «Домашній». Вартість робіт становила 182 857 грн.

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Директор підприємства Віктор Шароварський склав і підписав акт приймання виконаних робіт, у якому зазначив, що ремонт уже завершили. Документ також підписав сільський голова та завірив печаткою ради. Після цього підприємству перерахували гроші.

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Однак фактично ремонт завершили лише у лютому 2024 року. У суді Віктор Шароварський пояснив, що через несприятливу погоду та проблеми з працівниками не встиг виконати роботи до кінця 2023 року. За його словами, отримані від сільради гроші він не витрачав до початку ремонту.

Сільський голова також не визнав вини. Він заявив, що роботи почали ще восени 2023 року, але через поломку техніки та погану погоду їх довелося перенести. За його словами, у січні на об’єкті демонтували старий тротуар, а в лютому роботи завершили.

Під час розгляду справи суд встановив, що акт справді містив неправдиві дані про виконані роботи. Водночас не було доказів, що обвинувачені хотіли заволодіти коштами громади.

Суддя Володимир Черепахін визнав сільського голову та директора підприємства винними за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (підроблення офіційного документа групою осіб) та призначив кожному по 34 тис. грн штрафу із позбавленням права обіймати відповідні посади на один рік.

Водночас суд виправдав Юрія Волощука за ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), а Віктора Шароварського – за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата майна) через недоведений склад цих кримінальних правопорушень. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Що відомо про обвинувачених

Юрій Волощук народився 15 вересня 1955 року в Кам’янці-Подільському. У 1981 році закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «інженер-механік». Після служби в армії працював у колгоспі села Кульчіївці та ВАТ «Мукшанське». З 1998 року Волощук очолював Кам’янську сільську раду, а у 2020 році його обрали головою Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради.

Віктор Шароварський є керівником двох фірм у Камʼянці-Подільському – ТОВ «Квазі ЛТД», яке спеціалізується на будівництві доріг і автострад, та ПП «Майстербуд ХХІ», що займається будівництвом житлових і нежитлових приміщень.